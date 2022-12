Primavera di umanità, la lettera di Natale nel ricordo di don Di Piazza

Anche quest’anno è stata presentata al Centro di accoglienza Ernesto Balducci la 'Lettera di Natale', da un paio d’anni espressione di vissuti e riflessioni non solo di un gruppo di preti delle Diocesi del Friuli Venezia Giulia e del Veneto, ma anche di altri religiosi e gruppi di laici che vivono e operano sulle nostre terre e condividono tante vicende umane incontrate, con attenzione particolare a quelle segnate da povertà, marginalità e fatica di vivere.

La Lettera di Natale 2022 - Primavera di umanità esordisce con un ricordo grato e riconoscente di don Pierluigi Di Piazza, che ci ha lasciato il 15 maggio, fondatore del Centro Balducci e promotore dei periodici incontri dei preti della Lettera di Natale.

Tenendo fisso lo sguardo sulla sua profetica ed evangelica testimonianza accanto ai fragili della storia, i firmatari esprimono il desiderio di continuare a tener vivo questo impegno, che intravedono anche in tanti uomini e donne di buona volontà, con esempi concreti.

I firmatari non vogliono chiudere gli occhi di fronte a situazioni d'indifferenza e di esclusione che vivono tante persone a partire dal nostro territorio: da un contesto sociale complesso e sofferto con l’aggravamento delle situazioni di povertà, alle migrazioni; dalle guerre in atto e dalla sconsiderata corsa al riarmo aggravata dalla minaccia posta dalle armi nucleari, a una economia “che uccide”. Per questo fanno proprio il “Patto di Assisi”, firmato qualche settimana fa da papa Francesco insieme a molti giovani economisti del mondo.

La Lettera propone in conclusione l’impegno a vivere il Natale in una dimensione universale di fraternità e solidarietà verso esclusi ed emarginati con la fedeltà di Hebe de Bonafini, morta qualche giorno fa a 93 anni, attivista argentina tra le fondatrici delle Madri di Plaza de Mayo. E si chiude con l’invito a fare proprie le parole del Vangelo nel dar vita a una vera e propria “Primavera di Umanità”.