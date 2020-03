Prime lauree telematiche a Pordenone sono dell'Università di Trieste

Venerdì 20 marzo, in via telematica si sono laureati nel Double Degree Master in "Production Engineering and Management" dell'Università di Trieste, con sede a Pordenone: Khan Waqas Ahmed che, con il supervisore italiano Riccardo Furlanetto e supervisore tedesco Franz-Josef Villmer, ha discusso la tesi intitolata "Open Innovation Strategy Adoption in Electrolux for Industrial Operation Case Study"; Hameed Daniyal che, con il supervisore italiano Stefano Seriani, supervisore tedesco Reihard Grell e co-supervisor Elio Padoano, ha discusso la tesi intitolata "Robotics in Vertical Farming".

Nella stessa sessione di laurea telematica ha conseguito il master in "Ingegneria gestionale e logistica integrata", Martina Pontello che, con il supervisore italiano Dario Pozzetto e i supervisori aziendali Bisaro Andrea a Alessandro, ha discusso la tesi dal titolo "Logistica e trasporti: il caso Friulana Rubinetterie S.n.c.".



Congratulazioni a tutti i neolaureati con l'augurio di pieno successo nel loro futuro da parte dell'ateneo triestino.



Il Double Degree Master in "Production Engineering and Management" è il doppio titolo di laurea realizzato dall'Università di Trieste, con sede a Pordenone, congiuntamente con l'Università tedesca della Ost Westfalia di Lippe. La laurea così conseguita ha doppia validità sia in Italia che in Germania. I corsi sono svolti in inglese.