Primi laurearti in Diritto per l'innovazione di imprese e pubbliche amministrazioni

Le udinesi Chiara Caporale e Chiara Tosoni, il goriziano Claudio Freddi e la padovana Isabella Nobili sono i primi quattro laureati, tutti con il massimo dei voti e lode, del corso di laurea magistrale in “Diritto per l’innovazione di imprese e pubbliche amministrazioni” dell’Università di Udine. La sessione di laurea si è svolta stamani, 15 dicembre, in modalità online.



Avviato nell’anno accademico 2018/19 dal Dipartimento di Scienze giuridiche dell’ateneo friulano, l’obiettivo del corso è formare figure professionali che, solide nelle competenze giuridiche, siano anche capaci di innovare i contesti privati e pubblici in cui si inseriscono, e ciò in virtù di una formazione interdisciplinare: un unicum e primo esperimento formativo del genere nel panorama nazionale. I laureati sono pronti a inserirsi nelle imprese e nelle pubbliche amministrazioni con un approccio rivolto all’innovazione.



"Il tratto che caratterizza questo corso di studi, ossia l’innovazione e l’interdisciplinarietà quali strumenti di governo della complessità – dice il coordinatore del corso,–, emerge bene anche dagli argomenti affrontati dai laureandi nel loro lavoro di redazione della tesi. Gli elaborati hanno affrontato temi diversi e tutti di grande attualità, e con la caratteristica comune di proporre soluzioni, appunto, innovative. Ai neolaureati vanno le più vive felicitazioni da parte di tutto il corpo docente e dal Dipartimento di Scienze giuridiche".In particolare, Chiara Caporale ha affrontato, relatore. Concome relatrice, Claudio Freddi ha lavorato su; Isabella Nobili ha analizzato i “; Chiara Tosoni si è dedicata alle"Ogni organizzazione, pubblica o privata, a prescindere dalle dimensioni, è un’organizzazione complessa: per questo motivo il corso di laurea - conclude Coen -, pur basandosi su solide competenze tipicamente giuridiche, prevede insegnamenti in materie economiche e informatiche, altri tratti dall’ingegneria gestionale, dalla sociologia, e non solo, avvalendosi della collaborazione di docenti provenienti dai diversi Dipartimenti dell’Ateneo. Si cura inoltre la preparazione linguistica degli studenti, in particolare dell’inglese, con corsi appositamente dedicati".