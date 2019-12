Primo Levi, un umanista del nostro tempo

Venerdì 6 dicembre nell'Aula magna del Liceo Petrarca alle ore 17.00 si terrà, sotto l’egida dell’Associazione ex alunni del Liceo Petrarca, un ricordo di Primo Levi in occasione del centenario dalla nascita: un anniversario che non si può lasciar passare sotto silenzio. Umanista perché chimico e insieme letterato, Primo Levi ci ha lasciato opere memorialistiche sulla sua esperienza di ebreo deportato ad Auschwitz, uno dei 20 sopravvissuti tra i 650 italiani che vi furono internati: tutti abbiamo letto, o dovremmo aver letto, Se questo è un uomo, forse non tutti La tregua, che racconta il dopo, il ritorno a casa, e I sommersi e i salvati. Forse proprio il confronto con la necessità di raccontare un’esperienza che non può essere che nudamente riferita, senza commenti e men che meno sentimentalismi, gli ha fatto maturare una scrittura lucida e sobria, di grande fascino e modernità, di cui dà prova anche in opere come Il sistema periodico e La chiave a stella. Le docenti Eleonora Kolar e Irma Marin hanno scelto alcuni brani da tutte le opere e li hanno affidati alla lettura di una ventina di studenti. La lettura è pubblica; sarà consentito l'ingresso fino ad esaurimento dei posti disponibili.