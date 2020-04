Primo maggio a San Vito al Tagliamento

Una Festa del Lavoro decisamente diversa dalle altre, senza manifestazioni pubbliche partecipate ma solo un momento ufficiale. Senza quel contatto diretto con i lavoratori, con il mondo produttivo che si prepara alla Fase 2 dell'emergenza Covid-19 e a fare i conti con la crisi. Il Comune di San Vito al Tagliamento ha organizzato con l’ANMIL per il Primo Maggio, sulla scorta di quanto promosso gli anni precedenti, una cerimonia asciutta e semplice, in linea con il momento, durante la quale il Sindaco Antonio Di Bisceglie, accompagnato dal Presidente dell’ANMIL Amedeo Bozzer, deporrà una corona d’alloro al Monumento per le vittime degli incidenti sul lavoro, realizzato dall’artista Carlo Ciussi (Udine, 1930 - 2012), in Parco Rota.



Opera, quest’ultima, realizzata nel 2008, costruita in Corten e caratterizzata da forme essenziali: quei quadrati tanto cari all’artista. “Un’astrazione geometrica che procede dal basso verso l’alto - raccontava lo stesso artista - in un equilibrio che percepiamo instabile e precario, con inclinazioni e spessori che cambiano: una metafora del nostro vivere e lavorare proiettato verso il futuro in una costruzione al tempo stesso forte ed enigmatica”. E durante la giornata di domani, venerdì 1. Maggio, l’Amministrazione comunale pubblicherà un video per raccontare i momenti della deposizione della corona.



Proprio i temi del lavoro, della sicurezza dei lavoratori, della ripartenza dopo l'emergenza Covid-19 sono al centro delle riflessioni del Sindaco Di Bisceglie in occasione del Primo Maggio di quest’anno. “Il territorio del Sanvitese è caratterizzato da un rilevante tessuto produttivo con una importante presenza di lavoratrici e lavoratori e una corrispondente rete imprenditoriale diffusa, ben rappresentata dalla Zona industriale Ponte Rosso - afferma il Sindaco -. Il Primo Maggio assume oggi più che mai un alto significato. Va detto e ribadito che il lavoro è un valore e un diritto. Al contempo ricordiamo gli operatori sanitari caduti sul lavoro cui va il nostro deferente omaggio così come salutiamo le migliaia di operatori sanitari e non, che sono in prima fila nel continuare a dare il proprio contributo, anche volontario, per l’emergenza Covid-19”. Tutelare la salute significa tutelare il lavoro.Il tema forte rimane comunque la centralità del lavoro. “Un concetto oggi più che mai indispensabile per la ripartenza del nostro territorio. Lo Stato e la Regione sono chiamati a dare risposte fuori dall’ordinario per evitare l’implosione del sistema economico. Quel sistema che vede oggi le voci del Sanvitese - e sono tantissime - che hanno bisogno di essere sostenute per riprendere e affermare il diritto al lavoro, dipendente e autonomo, nella sicurezza. La tutela e la salute dei lavoratori e di tutti i cittadini rimane una priorità, così come l’esigenza della ripresa dell'attività produttiva in sicurezza. Si devono coniugare lavoro e sicurezza, salute e ripartenza - afferma il Sindaco -. Noi faremo la nostra parte per corrispondere al dettato dell’art.1 della Costituzione ovvero che L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. Così come mi appello a tutte le istituzioni perché in uno spirito di leale collaborazione forniscano oggi quegli aiuti fondamentali per salvaguardare il mondo del lavoro e delle attività produttive”.