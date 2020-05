Primo Maggio, Air Show virtuale per le Frecce Tricolori

L'emergenza Coronavirus ha condizionato anche il calendario delle Frecce Tricolori. Il Primo Maggio, infatti, coincide di norma con l'ultimo volo di addestramento prima dell'avvio della nuova stagione. L'appuntamento, che richiama ogni anno migliaia di appassionati alla Base di Rivolto, quest'anno non si è potuto tenere. Ma la Pattuglia Acrobatica Nazionale non ha voluto deludere i suoi fan. Ecco che anche l'Air Show, per la prima volta, è diventato virtuale, con un video che condensa le emozioni dell'esibizione.

Dopo il grande successo del sorvolo su Roma in occasione del 25 aprile, proposto in una visuale a 360°, ecco quindi un nuovo filmato per festeggiare assieme il Primo Maggio. A presentare il 'regalo' è il comandante Gaetano Farina: "Abbiamo deciso di fare una sorpresa ai nostri amici dei Club delle Frecce e a tutti coloro che hanno mostrato la loro vicinanza, chiedendoci di tornare a colorare i cieli e a stendere il nostro Tricolore. Noi continuiamo ad addestrarci per questo".