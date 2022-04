Primo maggio all'Immaginario di Trieste

Sarà aperto anche il domenica primo maggio l'Immaginario Scientifico di Trieste, al Magazzino 26 del Porto Vecchio.



Nella nuova sede al Magazzino 26 del Porto Vecchio, i visitatori di tutte le età potranno scoprire la scienza partecipando e vivendo in prima persona i fenomeni naturali. L’Immaginario è infatti un museo della scienza totalmente interattivo, dove si esplora autonomamente provando, sperimentando e confrontandosi con gli apparati hands-on, ognuno dei quali espone un principio scientifico in modo chiaro e vicino alla realtà quotidiana.



È consigliata la prenotazione, da effettuare online su www.immaginarioscientifico.it (obbligatoria per gruppi superiori a 10 persone).



Sabato 30 aprile inoltre, presso il museo sarà possibile acquistare i Cuori di biscotto di Telethon. Un'occasione per sostenere la ricerca biomedica verso la cura delle malattie genetiche rare che Telethon porta avanti da oltre 30 anni, e un regalo dolce e originale per la festa della mamma.



I Cuori di biscotto saranno in vendita durante l'orario di apertura del museo (10.00-18.00), fino a esaurimento scorte.