Primo matrimonio in friulano per la Giunta Fontanini

Matrimonio in marilenghe, a Udine, giovedì 24 giugno, a mezzogiorno, nella Sala dei Matrimoni di Palazzo D’Aronco. Si tratta della prima unione civile di questa amministrazione celebrata in lingua friulana e a officiare il rito sarà il Consigliere Comunale Giovanni Govetto.



“A farmi piacere - ha commentato il Sindaco di Udine, Pietro Fontanini - non è solo la novità rappresentata dall’utilizzo della nostra lingua per un momento così importante ma anche e soprattutto il fatto che a farne richiesta siano stati due giovani udinesi, a dimostrazione del fatto che il friulano è più vivo che mai. Il mio augurio va a questa giovane coppia, auguriis ai nuviçs!”.