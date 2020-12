Primo seminario interdisciplinare sui diritti umani e dei popoli

Il 10 dicembre, dalle 10 alle 11, si terrà un seminario nazionale della Rete universitaria per la pace, e dalle 11 alle 13 il "Primo seminario interdisciplinare sulla pace, i diritti umani e dei popoli" che unisce i Territori di Pordenone, Udine e Vittorio Veneto con il coinvolgimento delle amministrazioni comunali, di tre Dipartimenti dell'Università di Udine, il Rettore Prof. Roberto Pinton, ospiti internazionali, come il Prof. Aureli Argemì da Barcellona.



Il prof. Avv. Guglielmo Cevolin, Professore Aggregato di Istituzioni di Diritto Pubblico dell'Università di Udine e Presidente di Historia Gruppo Studi Storici e Sociali Pordenone, è referente per l'Università di Udine nella Rete universitaria per la pace in ambito CRUI Conferenza dei rettori italiani.



Dopo i saluti del Magnifico Rettore Prof. Roberto Pinton e di una parlamentare del Parlamento Europeo l'inquadramento del contributo dell'Università di Udine alla Rete universitaria per la pace sarà posto sotto la Costituzione italiana e l'attività di tre Dipartimenti dell'Università di Udine.



Ecco gli ospiti europei: da Valencia Prof.ssa Vicenta Tasa (Universitat de València - Facultat de Dret – Progetto Erasmus con DISG Università di Udine) “Los derechos lingüísticos en la UE" partner del Progetto Erasmus Università di Udine e di Valencia del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'università di Udine; da Barcellona Prof. Aureli Argemi’ (Ciemen Barcelona).