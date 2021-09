Primo weekend con Ikarus

Dopo la partenza in grande con il sold-out del concerto sul Matajur della BGKO - Barcelona Gipsy balKan Orchestra, arriva il primo weekend firmato Ikarus, il Green Belt Festival che porta arte, teatro, cultura ed escursioni lungo il confine con la Slovenia, dalle montagne al Collio.



Venerdì 10 settembre iniziano Le camminate di Ikarus e i Concerti del gusto: si parte alle 15 da Taipana con “Il Sentiero dei Cervi, una camminata nei boschi (7 km, 200 metri di dislivello) attraverso i sentieri dei valligiani con guide esperte che spiegheranno come storia, uomo e natura si sono intrecciati nel tempo.



Alle 18 il concerto organizzato da Piccolo Opera Festival con la Rojâl FVG Brass Band, l’ensemble di ottoni e percussioni che, all’interno dell’Azienda Agricola Zore di Taipana, suonerà un repertorio che passa dalla musica storica a quella lirica operistica.



Sabato 11 settembre parte il “teatro in sella” del Kamishi-bike: prendendo spunto dal teatro giapponese, il CTA Gorizia porta gli spettacoli nei piccoli borghi delle Valli utilizzando la bicicletta, mezzo antico, ecologico e allo stesso tempo simbolo di riavvicinamento alla natura.



L’altra novità del programma di Ikarus riguarda gli antichi mestieri della tradizione locale: è il caso di “Affiliamo!”, dove gli arrotini della Val di Resia raccontano il loro sapere e le loro storie, con dimostrazioni dirette delle varie tecniche del mestiere. Sempre sabato, appuntamento con “Il Mare nel Bosco – Chiudo gli occhi e vedo”, dove il duo italo-argentino Gushi e Raffunk porta in scena un vero e proprio percorso onirico fatto di racconti, resi speciali dal supporto di animazioni analogiche dal vivo e musica. Una passeggiata guidata lungo il noto e affascinante sentiero Ta Lipa Pot (La bella strada) permetterà di scoprire la realtà naturalistica e storico culturale della Val Resia.La partecipazione agli eventi è gratuita e a numero chiuso. Si consiglia la prenotazione sul sitodove è possibile consultare tutto il programma con orari e descrizioni di eventi e camminate.Ikarus è uno degli otto vincitori tra i 643 progetti partecipanti, dell’avviso pubblico "Borghi in Festival" promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura.