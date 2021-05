Privacy per le famiglie, ciclo di incontri al 'Paolo Diacono' di Cividale

Da sempre attento alla promozione e alla tutela del benessere dei propri studenti e delle loro famiglie, il Convitto nazionale ‘Paolo Diacono’ di Cividale del Friuli risponde prontamente alla nuova necessità emersa di recente di costruire una maggiore consapevolezza relativa alla Privacy, ed offre ai genitori l’opportunità di una formazione dedicata attraverso incontri online.



Il calendario degli appuntamenti digitali organizzati dall’Istituto volge ora al termine; l’ultimo incontro per le famiglie dei Licei annessi si terrà sabato 8 maggio in due orari diversi: dalle ore 9.00 alle ore 10.30 per i genitori degli studenti del Liceo Scienze Umane e dalle 11.00 alle 12,30 per le famiglie degli alunni del Liceo Linguistico. Sarà possibile accedere agli incontri tramite i link di accesso pubblicati sul sito www.cnpd.it.



Assieme al personale qualificato, il DPO del Convitto, Chiara Frangione e Barbara Gambini e alla presenza del Rettore-Dirigente Scolastico Alberta Pettoello, si parlerà di Privacy in termini di protezione di dati personali e di persone, un tema che riguarderà sempre più da vicino tutti gli aspetti della vita di ragazzi e famiglie.



“È con piacere che mettiamo a disposizione alcuni professionisti affinché un tema così attuale e complesso come quello della Privacy possa essere maggiormente compreso dalle famiglie, così come dai docenti, dagli educatori e dal personale dell’istituto. – ha osservato il Rettore-Dirigente Scolastico del Convitto Pettoello -. La Privacy è un elemento pervasivo ed osservarla con consapevolezza e correttezza è importante per la nostra vita in generale. Invitiamo, pertanto, i genitori a partecipare a questi incontri di formazione affinché la Privacy diventi una buona prassi per tutti.”Per ulteriori informazioni visitare il sito www.cnpd.it oppure rivolgersi alla segreteria allo 0432 731116.