Pro Casarsa, riconfermato Antonio Tesolin

Rinnovo cariche e conferma del presidente Antonio Tesolin all’unanimità: la Pro Casarsa della Delizia, che quest’anno taglia il traguardo dei 40 anni di attività, ha vissuto il passaggio dell’assemblea che rilancia la sua attività , mai fermatasi neanche nei mesi più duri della pandemia. E ora, in attesa di celebrare l'anniversario a settembre, il gruppo di volontari è impegnato nell’edizione estiva della Sagra del Vino, che ha già iniziato a regalare soddisfazioni per la risposta del pubblico.

“Un’assemblea importante - ha dichiarato dopo la rielezione Tesolin - visto che è stata la prima da quando siamo diventati Aps, associazione per la promozione sociale, come da indicazioni della Riforma del Terzo Settore, uno dei punti che abbiamo analizzato nella nostra riunione. Grazie al direttivo per la riconferma e a tutti i volontari per quando fanno per i nostri eventi, che oltre alla Sagra, al cinema e al teatro ci vedono anche impegnati come uno dei gestori del Piano di sviluppo rurale Paîs di rustic amour e nella borsa di studio, insieme ad altri partner e ai famigliari, dedicata al nostro compianto presidente Stefano Polzot, borsa che sostiene uno studente del master “Walter Tobagi” in giornalismo dell’Università statale di Milano. E poi la scuola di musica, i corsi di ginnastica e molto altro ancora, grazie ai gruppi di lavoro in cui s’impegnano i nostri soci, nonché la gestione dell'ufficio di Informazione e accoglienza turistica Iat con Comune e Centro studi Pasolini. Tante iniziative in cui nel nuovo mandato di presidenza vogliamo andare avanti senza dimenticare le novità che porteranno i nuovi membri del direttivo, visto che siamo un’associazione aperta alla comunità e alle proposte che da esse arrivano, sempre pronta alla collaborazione con l'amministrazione comunale, le altre associazioni e aziende del territorio”.

Gli organi sociali sono stati rinnovati per oltre un terzo dei loro componenti, con 7 volti nuovi. Ecco la composizione. Direttivo. Presidente Antonio Tesolin. Vicepresidente vicario Renzo Culos. Vicepresidente Martina Colussi. Consiglieri: Gaetano Amendola, Ruben Castellarin, Maria Teresa Cepparo, Christian Costantini, Giuseppina Della Bianca, Cristian Fedrigo, Adolfo Molinari, Giuliano Novello, Daniela Querin, Michele Troìa. Collegi revisori: presidente Maurizio Rosa, revisori Flavia Leonarduzzi, Pierluigi Rosa. Probiviri Patrizia Cesarin, Giampiero Grosso, Michele Putignano. Segretaria Viviana Fabbro.