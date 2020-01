Pro Loco Buri, rinnovo cariche sociali

Sono state rinnovate le cariche sociali della Proloco Buri, alla cui presidenza si riconferma Emilio Bardus; la vicepresidente è Stella Del Zuffo, eletta in consiglio direttivo assieme a Patrizia Borgese, Carla Canciani, Nadia Danelon, Octavian Tauresc, Federico Toffoletti, Andrea Venturini e Luciano Zucco. Del collegio dei Revisori dei conti fanno parte Stefano Nonini, Roberto Re e Gabriele Iuri, mentre gli eletti a quello dei Probiviri sono Marino Trevisan, Claudio De Martin e Gabriella del Bianco.

Tra le attività previste per il 2020, oltre alla gestione dell’Ufficio IAT e del Palafeste, sono previste l’organizzazione della visita a Vinitaly in aprile, la partecipazione a Ville Aperte del 1° maggio e a Sapori Proloco a Villa Manin di Passariano nel 3° e 4° weekend di maggio, organizzato dal Comitato regionale del FVG dell’Unione nazionale delle proloco d’Italia. Come sempre la proloco sarà protagonista alla 88° Fiera regionale dei Vini, che si svolgerà dal 4 al 7 giugno, e di Calici di Stellead agosto. Farà inoltre da supporto alla Balonadea luglio, alle finali di ViniBuoni d’Italiae alla presentazione della Guida 2021, alla Festa di San Micheleil 29 novembre. Infine, parteciperà alla Polenta Festdi Notsch - comune gemellato con Buttrio - ai primi di ottobre, all’evento “Auguri sotto l’albero”con l’accensione dell’albero, e alla presentazione di “Tiere Furlane” organizzata da Comitato regionale Unpli.

“Ringrazio i componenti del passato direttivo - commenta il presidente Emilio Bardus - che hanno permesso il raggiungimento di una grande visibilità anche con il riconoscimento recente di sagra di qualità della fiera regionale dei vinidi Buttrio da parte dell'Unpli nazionale. Ai nuovi consiglieri auguro buon lavoro”.