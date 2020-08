Pro Loco Fogliano Redipuglia pronta per gli eventi d’autunno

Conclusa con successo la quattordicesima edizione di Luci&Ombre sul Carso della Grande Guerra, che ha richiamato centinaia di interessati, turisti e curiosi nella landa carsica tra le trincee e i camminamenti del Monte Sei Busi, la Pro Loco Fogliano Redipuglia guarda ora ai prossimi appuntamenti. Memore delle dinamiche imposte agli organizzatori di eventi dall’emergenza sanitaria legata al Coronavirus, il sodalizio foglianino non si è perso d’animo e ha pensato alla futura programmazione. Il primo evento ad affacciarsi al già ricco calendario della Pro Loco è quello a Visco il 12 settembre con il concerto dell’orchestra San Paolino d’Aquileia. Ad anticipare la serata musicale un’escursione che accompagnerà turisti e curiosi attraverso le pieghe della storia del paese incastonato nella Bassa Friulana. L’evento è inserito all’interno della progettazione della quinta edizione di ‘StorytellersWW1’. Finanziato dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia nell'ambito del bando storico etnografico LR 16/2014 vede come capofila nuovamente la Pro Loco Fogliano Redipuglia. “#Storytellersww1 – Terra senza vincitori”, questo il titolo completo del progetto che vuole proseguire nel suo obiettivo, ovvero quello di portare il grande pubblico italiano e straniero a riscoprire e analizzare criticamente i mutamenti storici, sociali, culturali e politici portati dalla Prima Guerra Mondiale partendo dall’esperienza delle persone. Il concerto sul Colle Sant’Elia, invece, saltato a maggio scorso a causa dell’emergenza Coronavirus, è programmato per maggio 2021 mentre la camminata sul Rilke alla riscoperta del Fronte Orientale, accompagnata da esperti storici e da rievocatori in uniforme d’epoca, è prevista per aprile.



Sabato 3 ottobre, invece, giungerà alla parte pratica il progetto sulla riscoperta delle chiesette del Cinquecento nell’intera zona della Bisiacaria e nella vicina Bassa Friulana. A piedi o in bicicletta gli appassionati saranno scortati – anche grazie all’ausilio di uno specifico pullman – attraverso alcune delle più belle chiese del territorio, veri scrigni di arte e fede. Non mancheranno soste enogastronomiche e curiosità lungo tutto il percorso che dalla chiesa di Santa Maria in Monte a Fogliano raggiungerà Grado passando per Vermegliano, San Zanut, San Canzian e Aquileia. L’intero progetto è stato finanziato dalla Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia nell'ambito del Bando turismo LR 21/2016 e realizzato dal sodalizio foglianino.Come ultimo atto del precedente progetto didattico con le scuole, infine, la Pro Loco realizzerà un breve video assieme a giovani studenti per mettere in luce le modalità in cui la memoria viene tramandata e come lavorare nel futuro al fine di non far cadere nell’oblio storie e racconti non solo di un territorio ma anche delle persone che vi hanno abitato. In particolare, il 10 ottobre, grazie al supporto dell’associazione “Quello che le montagne restituiscono”, già partner di vari altri progetti e che si occupa del recupero, ripristino e mantenimento dei siti Grande Guerra nella zona di Pontebba, i ragazzi dei gruppi parrocchiali di Nimis e Tarcento avranno la possibilità di vedere ed essere parte attiva della riscoperta di una terra che fu di confine nel periodo bellico. A coadiuvare la Pro Loco il Gruppo Storico Culturale “I Grigioverdi del Carso”, il gruppo rievocatori “Monte Sei Busi”, in seno alla Pro Loco, e gli Esperti Grande Guerra.Nell’ottica dei nuovi bandi regionali in materia di turismo e racconto storico, il sodalizio è pronto per presentare sempre progetti innovativi e interessanti, coinvolgendo sia le nuove generazioni che associazioni e realtà transfrontaliere della vicina Slovenia. In quest’ottica si inserisce la scrittura di un progetto per i bandi educativo-didattici e della linea di promozione turistica del territorio mirando alla valorizzazione di scrittori e poeti del territorio.“Ripartire non è stato facile, avendo davanti le difficoltà organizzative legate alle normative di sicurezza e prevenzione vigenti per il Covid-19 – sottolinea il presidente della Pro Loco, Carlo Forte. “Il ringraziamento va ai volontari del Sodalizio che si sono messi a disposizione per garantire tutte le normative vigenti e dare sicurezza al pubblico partecipante che è stato numeroso e superiore alle nostre aspettative. I prossimi eventi manterranno questa linea organizzativa coordinata dal nostro Centro Visite Grande Guerra che fin dalla riapertura si è adoperato per garantire una pronta risposta ai turisti e visitatori che in modo esponenziale si è visto nel periodo di luglio e agosto. Molto importante per la nostra Associazione, che lavora nel settore da 30 anni, è aver ricevuto da PromoturismoFVG la gestione delle escursioni sui siti della Grande Guerra promosse da luglio fino a novembre prenotabili direttamente per il nostro ufficio IAT di Redipuglia”, conclude Forte.