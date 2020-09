Pro Loco Fvg, nuovo mandato per Valter Pezzarini

Il Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia dell'Unione nazionale tra le Pro Loco d’Italia (Unpli) ha ufficialmente iniziato, con l'assemblea tenutasi oggi al teatro comunale Pier Paolo Pasolini di Casarsa della Delizia, il nuovo mandato 2020-2024. Riconfermato per acclamazione alla presidenza Valter Pezzarini, che con senso di responsabilità ha risposto affermativamente alla richiesta giunta dallo stesso mondo delle Pro Loco regionali.

Rinnovato contestualmente il consiglio nonché una serie di altre cariche tra cui il nuovo Organo di controllo, previsto dalla riforma del Terzo settore: il Comitato del Friuli Venezia Giulia è il primo a livello nazionale tra quelli dell'Unione nazionale tra le Pro Loco d’Italia a eleggerlo.

L'assemblea, grazie all'impegno prezioso del personale della segreteria del Comitato regionale insieme a quello della Pro Casarsa della Delizia, si è svolta nel rispetto delle disposizioni anti Covid-19: proprio dalla fase post emergenziale, dopo un'estate in cui sono stati annullati o ripensati circa l'80% degli eventi, ripartono ora le Pro Loco.

"Durante il periodo del lockdown abbiamo più volte ripetuto che nulla sarebbe stato come prima - ha dichiarato Pezzarini nel suo discorso programmatico -: ora occorre ricostruire lo spirito di comunità e la forza delle relazioni. È una sfida difficile ma allo stesso tempo interessante: non dobbiamo sopravvivere alla crisi ma trasformarla in opportunità. Programmazione, formazione, unione sul territorio e coinvolgimento dei giovani sono le linee guida di questo nuovo mandato, per costruire il nostro futuro, sempre all'insegna del volontariato a favore delle comunità, da quelle delle grandi città fino ai piccoli borghi".

Infatti le Pro Loco hanno non solo un impegno nell'organizzazione di eventi ma anche un ruolo sociale, come evidenziato dallo studio commissionato dall'Unpli nazionale alla Cgia di Mestre. La ricerca testimonia anche come il Comitato del Friuli Venezia Giulia sia al primo posto italiano per la formazione e che in era pre coronavirus con i suoi 23 mila soci attivi organizzava 1400 eventi annuali per un milione di partecipanti e un indotto di 200 milioni di euro. "Ora stiamo ripartendo - ha concluso Pezzarini - con eventi rinnovati, rispettosi delle disposizioni anti contagio puntando ancora di più sulle eccellenze enogastronomiche tipiche, su attività all'aria aperta e sulla cultura".

"Le Pro Loco del Friuli Venezia Giulia - ha dichiarato il presidente dell'Unpli nazionale Antonino La Spina nel suo videomessaggio di saluto - sono ormai una realtà d’eccellenza, in grado, da un lato, di organizzare eventi e iniziative sempre di maggiore successo, dall’altro, di rappresentare, con le molteplici attività avviate, un insostituibile punto di riferimento per le singole comunità".

Sono intervenuti i padroni di casa Lavinia Clarotto, sindaco di Casarsa della Delizia, Flavia Leonarduzzi presidente del Centro studi Pier Paolo Pasolini e Antonio Tesolin presidente della Pro Casarsa della Delizia, il quale ha annunciato come nel 2021 alla locale Sagra del Vino si terrà per la prima volta, come simbolo di ripartenza, un incontro tra tutte le Sagre di Qualità, marchio certificato dell'Unpli, che ci sono in Friuli Venezia Giulia. Per tutti i partecipanti un omaggio della Pro Loco con le bollicine degli spumanti casarsesi La Delizia e libri del Centro studi Pasolini.

Hanno portato i loro saluti anche Giuseppe Morandini, presidente della Fondazione Friuli (per il quale lo studio della Cgia è un biglietto da visita da esibire con orgoglio in giro per l'Italia per raccontare cosa sono le Pro Loco del Friuli Venezia Giulia) ed Edy Morandini consigliere della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (il quale ha invitato a guardare al futuro, a quando si potranno nuovamente tenere le sagre come una volta, con anche la loro importanza a livello di rapporti personali), enti il cui sostegno è prezioso per il Comitato regionale.

I lavori, condotti come presidente dell'Assemblea dal presidente della Pro Loco Aquileia Paolo Orfeo insieme al segretario del Comitato regionale Marco Specia e al presidente dei revisori dei conti Maurizio Rosa, hanno visto anche la presentazione di due nuove convenzioni con Acqua Dolomia e Bluenergy Group.

Questi gli esiti delle elezioni. Presidente regionale e consigliere nazionale Unpli Valter Pezzarini. Consiglio regionale: Alessandro Plozner, Giovanni Rodaro, Francesco Pattanaro, Marco Bendoni, Anna Lisa Ballandini, Alberto Bevilacqua, Elisabetta Basso, Lucia Morandini, Loris Florean, Raffaele Bortoli, Fausto Damiani, Elisa Fantino, Pietro De Marchi, Matteo Trigatti, Flavio Gon.

Organo di controllo: Luigino Ganzini, Veronica Panigutti, Maurizio Rosa.

Collegio regionale dei probiviri: Cristina Simeoni, Paolo Abramo, Umberto Carcò.

Sono stati inoltre eletti i delegati all'assemblea nazionale Unpli che si terrà a novembre: Valter Pezzarini, Elisabetta Basso, Antonio Tesolin, Gianfranco Specia, Tiziana Foschiatto, Marino Zanchetta, Marco Bendoni, Matteo Trigatti, Fausto Damiani, Aldo Di Bernardo, Steno Ferluga.