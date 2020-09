Pro Loco Fvg, Pezzarini ricandidato alla guida

Tempo di assemblea per il Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia dell'Unione nazionale tra le Pro Loco d’Italia: l'appuntamento è per sabato 5 settembre a Casarsa della Delizia, dove le 216 Pro Loco affiliate saranno chiamate ad approvare il bilancio 2019 e a rinnovare i propri organi elettivi per il mandato 2020-2024. Il presidente regionale uscente Valter Pezzarini è l'unico candidato alla massima carica, sostenuto da una lista di candidati per i 15 posti di consigliere regionale che vanno a rinnovo (in totale ci sono 25 candidati a questa carica, eleggibili in 11 collegi elettorali che coprono tutto il territorio regionale).

"Ho risposto con senso di responsabilità alla richiesta da parte del mondo delle Pro Loco regionali di ricandidarmi. Attraverso il lavoro di squadra che si propone di realizzare questo gruppo" ha spiegato Pezzarini, "vogliamo dare continuità a quanto realizzato in questi otto anni di mia presidenza e che verrà ulteriormente sviluppato nel nuovo mandato. Vita associativa con costante presenza a favore delle comunità e del territorio e rapporto con le istituzioni, a partire dalla Regione: questi i punti guida del programma del Comitato, oltre a formazione continua, servizio civile, consulenze gratuite per le Pro Loco attraverso i nostri uffici e consulenti professionisti, modernizzazione della nostra macchina operativa e progetti dal respiro regionale come Sapori Pro Loco e Presepi in Friuli Venezia Giulia. Tanta la strada percorsa nei due mandati precedenti: sarebbe stato rischioso, soprattutto in questo frangente in cui anche le Pro Loco del Friuli Venezia Giulia sono alle prese con l'emergenza Covid-19 e la riforma del Terzo settore, lasciare in corso di sviluppo alcuni ambiti di azione: con spirito di servizio ho quindi accettato di ripresentarmi".

L'appuntamento per l'assemblea è alle 9.30 di sabato 5 settembre al teatro comunale Pier Paolo Pasolini, ospiti della Pro Casarsa della Delizia. Saranno rispettate le disposizioni anti coronavirus. L'ordine del giorno, dopo il saluto delle autorità ospiti, prevede la relazione del presidente Pezzarini, la presentazione delle nuove convenzioni per le associate e del bilancio consuntivo 2019 e sua approvazione. Poi la parte elettorale: oltre a presidenza e consiglio saranno rinnovati anche gli organi di controllo, i probiviri e saranno eletti i delegati all'assemblea nazionale dell'Unpli che si terrà a Padova a novembre.

Sarà anche l'occasione, ai margini dei lavori, per fare il punto tra le Pro Loco di come è andata l'estate tra i tanti eventi saltati a causa del coronavirus e l'esperienza, da condividere con le altre Pro Loco, di quelle realtà che invece hanno comunque proposto qualcosa anche se ripensandolo attraverso nuovi format. Lo scorso 18 luglio alla assemblea straordinaria di Tavagnacco era stato anche presentato lo studio dell'Unpli nazionale C.G.I.A. di Mestre che evidenziava come il movimento regionale delle Pro Loco faceva girare, prima del Covid-19 ben 200 milioni di euro d'indotto per l'economia locale.

"Lo studio - ha commentato il presidente dell'Unpli nazionale Antonino La Spina - ha evidenziato non solo l’impatto economico ma anche l’enorme valore sociale assicurato dalla complessiva azione delle Pro Loco del Friuli Venezia Giulia. I miei sentiti complimenti al presidente Pezzarini e al Comitato regionale per l’impegno profuso e l’illuminata attività svolta".