Pro Loco, l’impegno per i paesi riparte dalla base

Il 2022 ha registrato la fine dello stato di emergenza e di conseguenza anche l’allentamento di molte restrizioni. L’anno scorso, per poter accedere alle feste di paese organizzate dalle Pro Loco, bisognava avere il green pass. Abbiamo chiesto a Valter Pezzarini, presidente del Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia dell’Unione nazionale delle Pro Loco d’Italia (Unpli) quali saranno le nuove regole.



Sono stati inseriti ulteriori vincoli o è un ‘liberi tutti’? “Come da ultimi aggiornamenti del Governo, datati 7 aprile, l’accesso all’area delle sagre è ora permesso a tutti. La mascherina all’aperto da diverse settimane non è più obbligatoria, quindi ora ci sono meno incombenze per gli organizzatori delle sagre, in seguito al miglioramento della situazione sanitaria anche grazie ai vaccini. Almeno fino al 30 aprile il green pass, sia base sia rafforzato, è obbligatorio nelle attività di ristorazione al chiuso, come i ristoranti, ma essendo di gran lunga all’aperto i chioschi delle sagre anche questa limitazione non ci tocca molto. Sia ben chiaro che le Pro Loco con senso di responsabilità e per un bene comune le regole le hanno rispettate in questi due anni, ma è chiaro che ora si può affrontare l’organizzazione con maggiore serenità, sempre rimanendo attenti nel rispetto di sé e degli altri”.



“Indubbiamente non sono stati due anni facili, con tante Pro Loco che hanno dovuto rinunciare ai propri eventi, specialmente quelli che erano previsti per l’autunno, inverno e primavera. Chi è riuscito comunque a organizzare delle manifestazioni, ha dovuto fare i conti con le limitazioni dettate dalla situazione sanitaria e con l’aumento delle pratiche di controllo. Va ricordato che il carico burocratico era aumentato già prima della pandemia. Stiamo portando avanti con l’Unpli nazionale tutta la complessa normativa riguardante il Terzo settore che coinvolge non solo tutte le nostre associate, ma tutta la realtà del volontariato. Come Comitato regionale delle Pro Loco siamo sempre rimasti a disposizione delle Pro Loco per consulenze e formazione, anche attraverso lo sportello Sos Eventi Fvg che, sostenuto da fondi della Regione, è a disposizione anche delle altre associazioni del Friuli Venezia Giulia a Villa Manin. Ma, allargando lo sguardo, il danno più grande dettato dalla pandemia è stato l’aver indebolito le reti sociali favorendo l’individualità. Per fortuna molte delle nostre Pro Loco hanno affrontato questa sfida, dando per esempio una mano alla Protezione civile nella distribuzione della spesa, medicine e mascherine alle persone in quarantena o durante i vari lockdown, ripulendo sentieri e luoghi pubblici, promuovendo raccolte fondi. Una solidarietà che ora si sta riproponendo per i profughi dell’Ucraina”.“Se mi chiede da un punto di vista economico, basta ricordare che lo studio commissionato alla Cgia di Mestre nel 2019 indicava 1.400 sagre e manifestazioni all’anno nell’era pre Covid-19, con le Pro Loco regionali che generavano un indotto di 200 milioni di euro. Abbiamo calcolato che nel 2020 sono saltati l’80% degli appuntamenti. Nel 2021 è andata leggermente meglio: i conti sono facili da fare. Ma se parliamo di valore sociale dell’azione delle nostre Pro Loco, allora sappiamo che il mondo dei nostri oltre 23 mila volontari è ricco di passione e pronto a impegnarsi per il proprio paese: da questa base forte ripartiamo con fiducia”.“Se tutto andrà come da previsioni, sarà la manifestazione della ripartenza senza più limitazioni, in cui torneremo a pieno regime con gli eventi in attesa dell’estate, in cui tradizionalmente ci sono più sagre. A villa Manin le Pro Loco presenteranno le tipicità dei nostri territori che poi ritroviamo nel corso dell’anno negli eventi che ogni singola Pro Loco organizza nel proprio paese. A breve renderemo noto il programma, ma già adesso si può dire che il format di successo degli scorsi anni, con gli stand e appuntamenti collaterali, è confermato”.