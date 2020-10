Professione Influencer, a lezione da Miss Claire

Tra i nuovi progetti per i giovani messi in campo quest’anno da Innovation Young - Centro Giovani Monfalcone arriva "Professione Influencer. Lavorare con il digitale", un percorso formativo dedicato a ragazzi e ragazze di età compresa tra i 15 e i 27 anni che vogliono approfondire il mondo digitale, diventare Influencer o ancora studiare i social per capire come utilizzarli nel loro lavoro. Il 21 ottobre si terrà una diretta di presentazione del corso sui canali social per offrire un’anteprima dei contenuti. Il corso partirà giovedì 29 ottobre.



In breve, l’obiettivo degli incontri è offrire degli spunti e degli strumenti a supporto della formazione di una nuova generazione di futuri “protagonisti digitali”, di qualsiasi tipologia: influencer, live streamer, food blogger, instagrammer, youtuber, etc.



Il corso è gratuito e articolato in due percorsi di 8 lezioni ciascuno distinti per fasce d’età, uno dedicato agli adolescenti tra i 15 e i 20 anni, l’altro ai giovani tra i 21 e i 27 anni. Le lezioni, che si terranno presso il Centro Giovani di Monfalcone, avranno inizio giovedì 29 ottobre (prima lezione) e termineranno giovedì 17 dicembre, dalle 16.00 alle 18.00 per il gruppo 15/20 anni e dalle 18.00 alle 20.00 per il gruppo 21/27 anni.



Unica data comune ai due percorsi è quella del 29 ottobre, giornata di inizio. A tenere la prima lezione per tutti gli iscritti un’ospite d’eccezione molto attesa, conosciuta nel panorama digitale: Chiara Marchi, classe ’78, in arte Miss Claire, che ha fatto delle sue molteplici passioni (il digitale, il food, il viaggio e l’artigianato) la sua professione, diventando un’influencer di tutto rispetto. Miss Claire, che si considera “cittadina della Mitteleuropa”, porterà un esempio di come si possa diventare influencer nella nostra regione senza doversi trasferire in una grande città. I luoghi in cui Miss Claire racconta il “suo” territorio attraverso le sue passioni sono i social - soprattutto Instagram - e il sito MissClaire.it, uno spazio digitale autentico e frizzante.Il programma del corso comprende alcuni argomenti quali la Comunicazione digitale e dei social network (quale scegliere tra tutti?); Rischi e opportunità del digitale; chi sono e cosa fanno gli Influencer; come essere riconoscibili e diventare credibile; come realizzare Video e Foto fatti bene; la funzione del web per il proprio futuro e per il proprio lavoro; il Blog e il Vlog; come costruire una strategia sul digitale.Gli incontri saranno strutturati in lezioni frontali e piccole tavole rotonde con esperti di diversi settori legati al digitale per favorire l’interazione e il confronto, ma anche in esercitazioni pratiche di diverso tipo, pensate per motivare i giovani ed innalzare il livello di coinvolgimento. In questo modo, gli iscritti potranno avere una visione molto accurata del mondo digitale e misurare le loro abilità unendo le nozioni teoriche alla pratica.Relatore principale delle lezioni è Edoardo Grassi, esperto di digitale e di divulgazione ai giovani, che lo scorso anno ha moderato l’evento Fake News e dal 2017 insegna Educazione Civica Digitale. Grassi sarà affiancato da esperti che porteranno un approfondimento su specifici argomenti, quali fotografia, video digitali e reputazione online.Il commento dell’assessore del comune di Monfalcone Antonio Garritani (competenze Istruzione e Attività Educative e Strategie per la Partecipazione Giovanile): “Il web fa sempre più parte della nostra vita. Secondo le statistiche buona parte dei lavori del futuro oggi non esiste ed è legata alla crescita esponenziale del digitale. Le nuove generazioni sono già immerse in questa nuova realtà, ma si muovono senza avere una conoscenza approfondita. Compito degli esperti del digitale è educare i giovani a questo mondo. L’interesse e la curiosità dei ragazzi verso questi temi sono evidenti, come ha dimostrato l’elevata partecipazione all’evento sulle Fake News dello scorso anno. Abbiamo ritenuto pertanto che una serie di incontri su questo tema possa essere un’offerta interessante per i giovani.”Gabriele Bergantini (delegato giovani, progettualità e futuro) ha aggiunto: “Nuovi mestieri nascono continuamente online, molto spesso per caso. In brevissimo tempo crescono e diventano professioni vere, ambite dai giovani. Ai primi precursori segue immediatamente una nuova generazione che necessita di vera competenza, di un progetto strutturato per avere una possibilità di emergere.L’obiettivo del progetto ‘Professione Influencer: lavorare con il digitale’ è quello di fornire ai giovani strumenti che accrescano ed affinino la loro competenza e professionalità per poter gestire al meglio questo nuovo mondo digitale. “"Professione Influencer: lavorare con il digitale" sarà presentato in diretta mercoledì 21 ottobre alle ore 18.30. Per seguire la presentazione, sarà sufficiente collegarsi alla pagina Facebook o al canale Youtube di Centro Giovani-Innovation Young.Il corso è gratuito ed è promosso dal Comune di Monfalcone in collaborazione con l’agenzia di comunicazione Punktone di Gorizia. Le iscrizioni chiuderanno al raggiungimento del numero massimo di adesioni. Per iscrizioni: www.innovationyoung.it; innovation_young@comune.monfalcone.go.it