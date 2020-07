Professionisti del verde: ora c’è la qualifica

Il dinamismo del settore della manutenzione del verde, che ha visto nascere e crescere numerose imprese nel corso degli ultimi anni sia a livello nazionale che locale, necessita sempre più di professionisti in grado di operare con conoscenze e competenze tecniche approfondite.



A ciò si aggiunge il fatto che, oramai da 2 anni, la Regione Friuli Venezia Giulia ha recepito e adottato gli standard contenuti nell’Accordo Stato regioni sullo standard professionale e formativo del manutentore del verde che rende obbligatoria la formazione per l’esercizio della professione in questo settore.



Per soddisfare le richieste di personale qualificato e fornire la possibilità di accedere alla professione, il Cefap di Codroipo – ente specializzato nell’ambito della formazione e della consulenza nei settori dell'agroambientale, dell'agroalimentare e del turismo rurale – ha programmato una nuova edizione del corso di Qualificazione per “Manutentore del verde” in partenza il 14 luglio 2020.



“Il corso di abilitazione professionale da 180 ore per Manutentore del Verde - spiega il Direttore di Cefap, Massimo Marino - è obbligatorio per le imprese nate dopo il 25 agosto 2016 e per quelle di nuova iscrizione, se titolari o preposti non possiedono un titolo di studio in discipline agrarie e paesaggistiche. Il corso ha un taglio fortemente pratico e gran parte della formazione viene realizzata in situazione grazie alle numerose aziende con cui Cefap collabora oramai da moltissimi anni.”Sono previste inoltre alcune visite, anche perché, attraverso questa formazione, si vuole far comprendere l’importanza del ruolo del professionista del verde nel creare, curare e custodire ambienti di pregio.I contenuti, erogati secondo quanto definito dalla normativa, sono svolti da riconosciuti esperti e professionisti del settore e prevedono approfondimenti in materia di sicurezza ambientale.Per ogni informazione la segreteria del CEFAP è a disposizione inviando una mail a info@cefap.fvg.it o telefonando al numero 0432.821111. Il programma dettagliato del corso è disponibile nel sito