Professore friulano a 'I soliti ignoti - Il ritorno'

Ha 30 anni ed è friulano il concorrente del programma televisivo 'I soliti Ignoti – Il ritorno', condotto da Amadeus su Rai 1. Si chiama Andrea Zilli, docente del Jacopo Linussio di Codroipo, già professore più giovane d’Italia.

La sua partecipazione al programma (qui la puntata) nasce dalle particolarità e dalle curiosità del suo vissuto specifico, infatti Zilli, a soli 27 anni, era già un docente di ruolo abilitato per le scuole secondarie in ben sei discipline diverse: il primo tirocinio lo svolse ancora minorenne, a soli 17 anni.

Inoltre, ha fatto parte dei volontari della task force voluta dalla presidenza del Consiglio dei Ministri, di concerto con la Protezione Civile Nazionale e della Sala Operativa Nazionale della Croce Rossa Italiana – Area Emergenze e quindi partì in prima linea nella lotta contro il Covid-19 in Valle d’Aosta.

Lo scopo del gioco è quello di abbinare otto identità, professionali o di fama, agli otto personaggi ignoti che si presentano uno alla volta di fronte al concorrente. Ad Andrea è toccato capire chi studia scoiattoli alieni, chi si è sposato in Scozia, la consorella del pampascione salentino, chi spedisce tartufi nel mondo, la guardia nazionale ambientale, il giocoliere con palline da ping pong, chi ha una cereria artigianale e chi noleggia gommoni.

Grazie anche all’aiuto fornito dagli indizi, su otto ignoti ne ha indovinati sei, sbagliando solo il secondo e il quarto. Era arrivato a un capitale di 77 mila euro, ma alla fine ha deciso di dimezzare. Una scelta che ha permesso di prendere tempo e focalizzare meglio i quattro ignoti che erano rimasti. Tra loro anche Roby Facchinetti, cantautore, compositore e tastierista dei Pooh.

L’avventura di Andrea è cominciata quando lo hanno chiamato per un colloquio, poi ha fatto il casting alla Rai di Trieste, dove gli aspiranti concorrenti erano davvero in molti, poi un altro colloquio telefonico e, infine, lo hanno chiamato per dirgli che il 16 ottobre doveva presentarsi al Teatro delle Vittorie di Roma per lo step finale.

Il concorrente friulano non è però riuscito nell’impresa, ovvero quella di abbinare l’ignoto al parente misterioso. Purtroppo la sua intuizione si è rivelata errata, ma potrà raccontare di aver partecipato a un quiz in tv, un’esperienza non da tutti che lui definisce bellissima ed emozionante.

“La cosa più difficile – afferma il trentenne – è gestire lo stress: per circa sei ore sono rimasto chiuso in una stanza in isolamento con una guardia. Poi è arrivato il momento di andare in studio dove mi sono ritrovato circondato da tanta gente. Il primo quarto d’ora è stata dura, ma poi mi sono sbloccato e mi sono divertito”.