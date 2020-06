Profumo di memoria: un viaggio esperienziale nella cultura e nella storia di Udine

'Profumo di Memoria' dà appuntamento alla cittadinanza lunedì 29 giugno, ore 20:30, al Teatro Palamostre di Udine. Un viaggio nella storia e nella memoria della nostra città, che parte dalla famosa Viola di Udine e ripercorre cinque secoli, dalla Serenissima sino ai giorni nostri, che il pubblico rivivrà grazie a cinque eccezionali ospiti.



Si tratta di Lorenzo Dante Ferro, maestro profumiere di fama internazionale, creatore di profumi originali, presenterà il 'Profumo di Udine', concepito per l’evento; Fabiana Savorgnan Cergneu di Brazzà, docente universitaria e discendente del Conte di Brazzà, narrerà al pubblico di come il prozio sia riuscito a metà ‘800 a ottenere nelle serre della Villa di Soleschiano di Manzano la “Viola di Udine” color zaffiro e profumatissima; Giovanni Geotti fondatore, insieme alla moglie Suzanne Lukas, del famoso vivaio Susi Garden, da anni coltivano le famose Viole di Udine e le Viole di Brazzà e racconteranno al pubblico i segreti di questi straordinari e profumati fiori; Danilo D’Olivo, noto maestro pasticciere di vicolo Sottomonte, coniugando l’innovazione con la tradizione presenterà gli amaretti di Udine.



Gli interventi saranno intervallati da una performance artistica di Tommaso Serratore, ballerino e coreografo, che attraverso la sua danza inviterà il pubblico a interpretare sentimenti e stati d'animo del passato e del presente.' è un progetto nato dall’intuizione di Mariella Ciani e dal suo amore per la storia e le tradizioni locali: un evento esperienziale per celebrare l’arte, la cultura e la storia del Nostro Friuli.L’evento è organizzato da Brainery Academy, in collaborazione con il Comune di Udine e il contributo di Fondazione Friuli e della BCC Banca di Udine.e si chiede di arrivare possibilmente alle ore 20:00 per consentire un regolare deflusso dei partecipanti in ottemperanza delle misure di contenimento Covid19.L’evento, inizialmente previsto nel mese di marzo, è di fatto il primo appuntamento pubblico dopo il lungo lock down.