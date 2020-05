Lo Studio Sandrinelli mette a disposizione la propria esperienza di trent’anni in relazioni pubbliche e comunicazione: domani, giovedì 7 maggio, alle 16.30 il primo incontro gratuito su "La progettazione di nuovi servizi digitali", con Laura Squeraroli e Barbara Candotti, per condividere competenze e buone pratiche con aziende, imprenditori, commercianti e associazioni.

Per una struttura che da trent’anni lavora nelle relazioni pubbliche e nella comunicazione, intervenire al fianco di aziende, professionisti, imprenditori, associazioni è un dovere etico, oltre che un grande stimolo per mettersi in gioco e un modo utile per condividere professionalità e passione.

Con questo spirito – che da sempre contraddistingue lo Studio Sandrinelli – il team che opera all’interno di questa realtà propone RIFLESSIONI (sul digitale) una serie di incontri online gratuiti nei quali, affiancati da colleghi con i quali collabora costantemente, condividere competenze e buone pratiche della comunicazione.

Il primo incontro si terrà giovedì 7 maggio alle 16.30 e tratterà de “La progettazione di nuovi servizi digitali”: come fare per ritrovare un proprio ruolo nel mercato e nel contesto sociale? E come adattarsi a questo periodo di complessa transizione? Durante questo primo appuntamento si cercherà di rispondere a questa domanda, parlando di metodi strategici e operativi per costruire una nuova visione della propria attività, con particolare attenzione alle risorse digitali. A condurre l'incontro sarà Barbara Candotti, dello Studio Sandrinelli, da 15 anni professionista delle relazioni pubbliche, della comunicazione e del marketing, oggi si occupa principalmente di Strategie Digital. Dialogherà con Laura Squeraroli – architetto, specializzata in Design Strategico al Politecnico di Milano e consulente di Strategie di Marketing dall’esperienza decennale.

A seguire, altri due incontri: giovedì 14 maggio, un Webinar dedicato a “Vendere online; tra e-commerce e comunicazione” con Alessio Mereu e giovedì 21 maggio l’appuntamento proporrà “Cinque consigli per gestire al meglio i social” con Barbara Candotti.

Le semplici istruzioni per partecipare agli incontri gratuiti sono sul sito www.studiosandrinelli.com: è sufficiente registrarsi al link segnalato per accedere gratuitamente all’incontro il giorno dell’evento. Ogni sessione prevede per tutti la possibilità di porre domande agli speakers. Gli incontri sono a numero chiuso e i posti sono limitati (secondo ordine di registrazione).