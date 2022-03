Progetti plastic free nelle scuole di Duino-Aurisina

"In periodi storici complicati come quello che stiamo vivendo può sembrare irrilevante parlare di riduzione dei rifiuti in plastica, ma non va arrestata la rivoluzione culturale per sensibilizzare i cittadini verso una maggiore consapevolezza ecologica. Proprio per questo ringrazio il Comune di Duino-Aurisina per aver avviato un progetto di sensibilizzazione alla riduzione dei rifiuti in plastica monouso, a partire proprio dalle scuole e quindi dai cittadini del futuro".

Lo ha affermato l'assessore regionale alla Difesa dell'Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile, Fabio Soccimarro, partecipando alla presentazione pubblica del progetto attuato dal Comune di Duino-Aurisina grazie al contributo della Regione all'Istituto comprensivo Rilke - Scuola secondaria Carlo De Marchesetti e nella scuola secondaria di primo grado Igo Gruden.

"Ringrazio il sindaco Daniela Pallotta e la sua Giunta comunale, in particolare il vicesindaco Massimo Romita e la presidente della commissione Ambiente Chiara Puntar, che hanno dato via all'iniziativa, nonché l'assessore all'istruzione Stefano Battista per averlo portato a complimento", si è complimentato Scoccimarro.



"Le pubbliche amministrazioni hanno un ruolo fondamentale nell'accompagnare e sostenere i cittadini nella transizione ecologica - ha sottolineato l'assessore -. Per questo abbiamo investito ancora oltre 1,5 milioni di euro in iniziative "plastic free" all'indirizzo delle pubbliche amministrazioni, associazioni sportive e culturali, cittadini e imprese della ristorazione, ma in particolare nell'educazione ambientale".

In particolare, l'iniziativa del Comune di Duino-Aurisina prevede l'informazione e sensibilizzazione all'interno del Progetto Mare Morje Sailing, anche con la mostra itinerante "Rispettiamo il mondo sopra e sotto"; l'acquisto di borracce ecologiche da consegnare alle scuole dove sono stati installati anche sei distributori da parete.