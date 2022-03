Progetto Autismo Fvg celebra le donne al Terminal Nord

La data da segnare in calendario è l’8 marzo. Una scelta simbolica perché, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, vogliamo ricordare e celebrare in particolare le donne-mamme di figli autistici che spesso devono faticare anche di più per vedersi riconoscere la parità dei diritti.



Il Terminal Nord ospiterà, infatti, le opere realizzate da Progetto Autismo Fvg. Più nello specifico, saranno esposti un albero di mimosa con fiori in tessuto e un mosaico realizzati in maniera collettiva dai ragazzi con autismo assieme agli adulti che frequentano il centro diurno di Progetto autismo Fvg a Feletto Umberto.



Nella stessa giornata, nei negozi verranno distribuiti segnalibri ideati con lo stesso concept dell’opera musiva che riportano sul retro una frase della poetessa e scrittrice Alda Merini: “Cerca di accettarti così come sei. Non cambiare per piacere agli altri. Chi ti ama accarezzerà le tue insicurezze. Chi vorrà starti accanto si accoccolerà alle pieghe della tua anima. Sii te stessa sempre. Fatti un dono vero resta come sei”. Un insegnamento non solo per le persone affette da autismo, ma anche per chi non conosce questa realtà.



“Ci teniamo a questo 8 marzo al Terminal Nord – afferma la presidente di Progetto Autismo Fvg – non solo perché le donne affette da autismo e che sono ad alto funzionamento non ricevono una diagnosi e quindi vivono male la loro condizione, ma anche perché, nell’ambito delle disabilità e soprattutto l’autismo, le donne mamme non godono delle pari opportunità che sono un miraggio vero e proprio. Ringraziamo il Terminal Nord per l’occasione. Per i ragazzi poter esporre i loro lavori ha un significato enorme”.Per porre l’attenzione su queste tematiche delicate e complesse il Terminal Nord è sceso in campo assieme a Progetto Autismo Fvg offrendo uno spazio a questi ragazzi per mostrare le loro capacità. Ancora una volta due realtà del territorio si uniscono per dare, da un lato, un’opportunità ai ragazzi autistici, dall’altro, per integrarli sempre di più nella società e far conoscere l’autismo.“Siamo orgogliosi di ospitare queste opere – afferma il direttore del Terminal Nord, Giampiero Gramegna – e dare a questi ragazzi l’opportunità di mostrare la propria arte e il proprio valore. Vogliamo celebrare la donna affiancando quest’Associazione per dare merito alla bravura dei ragazzi e alla forza delle loro mamme - famiglie”.E questa è solo la prima delle iniziative che Terminal Nord e Progetto Autismo Fvg organizzeranno insieme. A inizio aprile prossimo, infatti, è previsto un altro grande evento da sviluppare in collaborazione.