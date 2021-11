Progetto di rigenerazione urbana per il Parco Basaglia

Asugi, l’Ente Regionale per il Patrimonio Culturale della Regione Fvg e il Comune di Gorizia hanno realizzato il Progetto di rigenerazione urbana in chiave storico/culturale del Parco Basaglia a Gorizia.

L’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina concederà l’uso gratuito dell’immobile della Palazzina direzionale e della sua area di pertinenza, dell’immobile denominato Quadrilatero e dell’edificio E del parco da destinare a Punto Ristoro. Inoltre, l’azienda si assume la gestione unitaria della manutenzione di tutte le aree verdi successivamente al loro recupero, con oneri economici da ripartire tra i vari proprietari in ragione delle aree di pertinenza di ciascuno e previa stipula di specifiche convenzioni.

La durata del protocollo di Intesa è fissata per i successivi cinque anni a decorrere dalla sua sottoscrizione.