Programmatori web cercasi, a Udine un corso

Parte a settembre il corso post diploma di Specializzazione Tecnica Superiore per formare il Full-Stack Web Developer, una figura altamente qualificata tra le più ricercate dalle aziende nel settore delle Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione. Il corso è organizzato dal Consorzio Friuli Formazione, capofila del Centro Regionale IFTS Cultura, Informazione e Tecnologie Informatiche per il triennio 2017/2020 che vede all’interno della compagine enti di formazione, le università di Udine e Trieste e alcune tra le più importanti imprese regionali del settore ICT.

Il percorso formativo, della durata di 800 ore, prevede un periodo di formazione intensivo in aula e un tirocinio della durata di quasi tre mesi presso le aziende partner del Centro IFTS. Grazie alle competenze e alle skills acquisite gli allievi potranno trovare occupazione presso realtà in diversi settori di sviluppo di soluzioni ICT e non solo, vista la spinta verso il modello di Industry 4.0 in particolare IoT e cloud.

Si tratta quindi di un’ottima opportunità per i giovani diplomati, under 30 disoccupati o inoccupati che vogliano approfondire gli aspetti di programmazione più ricercati attualmente dalle aziende, interessate a trovare figure altamente specializzate non sempre facili da reperire.

Al termine della prima edizione (conclusa a maggio 2019) il tasso di occupazione in uscita si attestava al 93%, sicuramente un ottimo risultato che dimostra la validità della formazione erogata. Un altro dato importante riguarda la partecipazione sempre maggiore di ragazze che si affacciano ad un settore, quello della programmazione web, considerato prettamente maschile.

Il corso avrà inizio il 23 settembre e terminerà nella primavera 2020 con un esame finale e il rilascio della Certificazione Tecnica Superiore di livello EQF IV spendibile a livello nazionale ed europeo. Inoltre, a coloro che decideranno in seguito di iscriversi ad un percorso di laurea, verranno riconosciuti dall’Università di Udine e dall’Università di Trieste dei Crediti Formativi in base al corso prescelto.

Il percorso di specializzazione è gratuito in quanto promosso dalla Regione Friuli Venezia Giulia e finanziato tramite il Fondo Sociale Europeo.

Per tutti coloro che vorranno saperne di più, il Consorzio Friuli Formazione organizza a Udine un incontro di presentazione che si terrà il 10 settembre alle 16 e durante il quale gli interessati potranno non solo approfondire i contenuti del corso, ma anche incontrare i docenti e gli ex allievi.

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare il Consorzio Friuli Formazione allo 0432/276400 oppure via email: info@friuliformazione.it