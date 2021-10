Programmazione-Neuro-Linguistica, disciplina affascinante e ricca di prospettive

Riprendendo un articolo scritto sempre su Il Friuli, la Pnl (Programmazione-Neuro-Linguistica) è una disciplina che pone le sue radici in America in un periodo storico, quello degli anni '70, ricco di positive sperimentazioni nel campo delle potenzialità della mente umana ed il suo scopo è "generare scelte laddove non ci sono" : dare libertà alle persone di esprimersi al meglio, far conoscere i propri talenti e migliorarsi continuamente, per raggiungere più risultati e stare bene. Da questi concetti derivano tecniche efficaci nell'ambito della strategia, della comunicazione, del gestire il modo in cui ci sentiamo e aumentare la qualità della vita propria e altrui.



Dal 13 novembre 2021 prende il via un corso speciale, all'hotel Eurorest di Conegliano, che si svolgerà in un weekend al mese di intensa formazione, crescita e attività profonde per il cambiamento e la valorizzazione della propria vita: il Practitioner nella nota disciplina PNL ( evento facebook: https://www.facebook.com/events/1236598273515063 ) , qui con la possibilità di certificazione addirittura di uno dei suoi co-fondatori, Frank Pucelik, e con la docenza dei trainer certificati a livello internazionale Guido Tonizzo (esperto in comunicazione e performance, già noto per i suoi corsi, libri ed attività di interesse culturale) e Stefano Favaro, coach e trainer, anche lui con notevole esperienza nel campo delle vendite. Questo corso, come promettono gli organizzatori, sarà un qualcosa di completo, totale, vero, fondamentale! Un corso che da risposta a esigenze, ambizioni e sogni altrettanto veri e tangibili. I risultati potranno essere applicati sia in ambito aziendale che personale. Poi, come afferma Guido Tonizzo, viviamo periodi di scelte, periodi cruciali, ed è qui che bisogna attrezzarsi al meglio per predisporre il migliore dei futuri possibili.



Ed ecco che la PNL può venire in aiuto. Sì, ma quale PNL? Come spiega Tonizzo, esistono infatti varie PNL, perché negli anni tanti sono stati i contributi a questa disciplina, molti sono validi e alcuni sono discutibili. Quando però si attinge alla programmazione neuro linguistica nella sua veste migliore, senza distorsioni e senza "paroloni markettari", ecco che si può tranquillamente dire che i risultati arrivano eccome, e ciò è dimostrato sul campo continuamente. Come recita il titolo di questo articolo, la PNL di qualità è una disciplina affascinante e ricca di prospettive!