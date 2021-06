Promosso il Comando dei Vigili del Fuoco di Monfalcone

Il Sindaco di Monfalcone, Anna Maria Cisint, ha ricevuto il Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco, Giuseppe Granata, per fare il punto della situazione per una maggior tutela del territorio.

Il Distaccamento di Monfalcone è stato riconosciuto come classe SD4, quindi sarà dotato di più personale. “Accogliamo con piacere questo riconoscimento, che attribuisce maggiori dignità alla sezione di Monfalcone e, contestualmente, ci consente di chiedere un adeguamento delle risorse per allinearlo alla nuova categoria”, ha commentato Cisint.

Il Sindaco ha poi accolto con grande entusiasmo l’avvio del corso per volontari promosso dal Comandante Granata qualche anno fa e ora in via di sviluppo con la formazione di 12 volontari. Il risvolto interessante di questo percorso si concretizza nell’aspetto occupazionale. La formazione consente l’acquisizione di punteggio nei concorsi pubblici, il ché lascia immaginare che, alla formazione, segua un percorso lavorativo incentivante per mantenere un legame con il territorio.

Il Sindaco ha dato disposizione agli uffici comunali d'individuare un’area da destinare a campo base dei pompieri in caso di necessità, a fronte della richiesta del Comandante. “Ci siamo subito attivati per individuare degli spazi idonei come forma di rispetto e gratitudine per l’attività dei Vigili del Fuoco, che rischiano spesso la vita e i cui meriti vengono poco sottolineati” ha concluso il Sindaco Cisint.