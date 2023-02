Promozione per il Vice Questore Fabio Soldatich

Nel corso del Consiglio di Amministrazione per il Personale della Polizia di Stato del 17 febbraio, il Vice Questore di Trieste, Fabio Soldatich, è stato promosso a Primo Dirigente della Polizia di Stato.

Nato a Trieste nel 1965, laureato in Scienze Politiche, il dr. Soldatich ha preso servizio presso l’Amministrazione della Polizia di Stato nel 1988, con la qualifica di Agente Ausiliario, per poi accedere alla carriera dei funzionari della Polizia di Stato nel 1999, anno in cui ha assunto l’incarico di Dirigente del III Nucleo del II Reparto Mobile di Padova.

Dal 2002 al 2018, ha maturato una preziosa e completa esperienza professionale ricoprendo numerosi incarichi presso la Questura di Trieste, in particolare: Funzionario addetto Ufficio di Gabinetto e Portavoce della Questura di Trieste, Dirigente dei Commissariati di Opicina e Rozzol Melara, a seguire dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, della Sezione Criminalità Organizzata della Squadra Mobile e Vice Dirigente della Squadra Mobile e successivamente della Divisione Anticrimine.

Al termine dell’anno 2018, Soldatich ha poi assunto la dirigenza dell’Ufficio di Polizia di Frontiera Marittima per poi dirigere, dall’anno 2021, il Settore di Polizia di Frontiera di Trieste.

Esperto di ordine pubblico, ha partecipato a numerosi servizi in ambito nazionale quali il G8 di Genova nel 2001, le Olimpiadi Invernali di Torino nel 2006, le operazioni di soccorso per il terremoto dell’Aquila nel 2009, oltre a quelli diretti nella nostra provincia, fra i più significativi la manifestazione di Forza Nuova nel 2019 ed il G20 Ministri della Ricerca e lo sciopero dei lavoratori del Porto di Trieste e successivo sgombero del Varco 4 nel 2021.

In tali occasioni ha gestito con straordinaria professionalità e fermezza i momenti più critici ed ha sapientemente sovrainteso a tutte le manifestazioni organizzate dai citati movimenti, impedendo il verificarsi di scontri di rilievo tra manifestanti e Forze dell’Ordine e prevenendo il verificarsi di danni a persone o cose.

A lui vanno, da parte del Questore Pietro Ostuni e delle donne e uomini della Polizia di Stato i più sentiti auguri per la promozione.

Gli elevati standard di sicurezza registrati in Friuli Venezia Giulia sono la diretta conseguenza dell'efficienza e della competenza delle Forze dell'ordine operanti sul territorio. La promozione del vicequestore Soldatich, da tempo impegnato in Friuli Venezia Giulia in incarichi di rilievo, è accolta molto positivamente dall'Amministrazione regionale. Questo, in sintesi, il pensiero espresso dall'assessore alla Sicurezza Pierpaolo Roberti, che ha espresso le congratulazioni della Regione per la nomina evidenziando come la grande esperienza e le capacità dimostrate da Soldatich nel corso della sua carriera e come queste gli abbiano permesso di distinguersi per professionalità nei momenti più critici per l'ordine pubblico a Trieste, dimostrando di saper gestire situazioni complesse con senso del dovere e delle istituzioni, evitando sempre che le situazioni degenerassero.