Pronti a darsi da fare, nonostante le difficoltà. Passiamo la parola ai presidente delle Pro Loco.

Rivignano Teor

Non può essere solo la Pro Loco a organizzare una festa. Ci vuole anche il sostegno di un’amministrazione comunale pronta a impegnarsi per gestire la parte burocratica. E’ questo il caso del Comune di Rivignano Teor che non si è mai fermato e ha sempre organizzato le sagre previste. “Quesa volontà di mantenere vive feste e tradizioni è un segnale – spiega l’assessore al Turismo, Massimo Tonizzo – che la Pro Loco ha voluto dare ai cittadini, non soltanto l’amministrazione. Per il prossimo futuro è stata già organizzata anche la sagra da la Bisate, dell’anguilla. E stiamo già lavorando alla Festa dei Santi e a tutte le attività che la riguardano, compresa l’orchestra”. Certo è che il Comune è in grande difficoltà economica. “In questo momento - spiega l’assessore - è difficile mantenere in ordine anche il parco festeggiamenti che supera i tre ettari. Per non parlare, ma questo è un problema che riguarda tutti, delle bollette dell’Enel pada gare. Per coprire molte spese ci siamo dovuti arrangiare con i fondi dei privati che hanno dovuto finanziare anche le spese per la benzina dividendosi il costo”. La pandemia, però, ha causato un altro grave problema che ha riguardato la maggior parte delle Pro Loco: l’allontanamento di molti volontari: “Purtroppo – spiega l’assessore – anche i giovani hanno perso interesse”. E’ difficile trovare persino i musicisti che vogliano entrare a far parte della banda del paese. “Io spero - conclude Tonizzo - che il 2022 sia veramente l’anno della ripresa dopo due anni di transizione, anche se noi non abbiamo mai abbandonato le nostra tradizioni e abbiamo sempre cercato di portare avanti il lavoro svolto negli scorsi anni”

Buja

Un fine settimana col botto per Buja. Quello dell’8, 9 e 10 aprile ha visto il ritorno di ‘Un biel vivi’ dopo due anni di pausa. Alla XXIII edizione della rassegna enogastronomica dei sodalizi del Consorzio Pro Loco Collinare hanno partecipato le Pro Loco di Buja, Brazzacco, Flaibano, Majano, Montegnacco, Moruzzo, Ragogna, Vendoglio e Vilegnove (Villanova). La presenza più importante, però, è stata quella del pubblico. “Ci voleva, dopo due anni di ‘zero’ assoluto – spiega la presidente della Pro Buja, Anna Lisa Ballandini – durante i quali abbiamo potuto organizzare lo scorso Natale solto una mostra con artisti locali, per rallegrare gli abitanti del paese. In questa occasione non abbiamo potuto fare nessuno spettacolo, ma soltanto eventi enogastronomici. L’obiettivo è stato soprattutto quello di richiamare i nostri volontari che rischiavamo di perdere. Questo è di certo il problema più grande”. Purtroppo l’entrata in vigore del green pass non ha permesso a tante persone di partecipare. “Non si può obbligare nessuno a vaccinarsi, ma neanche a fare il tampone per partecipare a una festa”. Il settembre dello scorso anno, invece, il Consorzio Pro Loco Collinare ha partecipato di nuovo a Friuli Doc. “Come da tradizione – spiega Ballandinie – noi eravamo presenti. E’ stato faticoso, ma è andata bene, anche perché la gente ha tanta voglia di socializare”. Anche ‘Un biel vivi’ è stato un successo. “Soprattutto domenica – conclude Ballandini – grazie al bel tempo hanno partecipato tante famiglie. Il prossimo appuntamento per la Pro Buja sarà la tradizionale sagra del toro che si terrà dal 2 al 12 giugno. Abbiamo già contattato la band e speriamo di poter tornare alla normalità e che quindi le condizioni meteo siano l’unica incognita”

Latisana e Castions

I l terzo weekend di settembre la Pro Loco Latisana sarà di nuovo protagonista con il tradizionale ‘Settembre Doc’. “Già lo scorso weekend, però - spiega il presidente, Piero De Marchi – ha avuto un buon successo la Festa di primavera in centro. Purtroppo il tempo la fa sempre da padrone e sabato non è stato clemente. Domenica, che c’era un bel sole, si sono però tutti riversati in piazza. Questo è un segnale che dimostra come la gente abbia voglia di uscire e stare assieme”. Per quanto riguarda le difficoltà economiche, De Marchi non si lamenta. “Noi abbiamo utilizzato – spiega il presidente - tutti i fondi della legge regionale sul turismo”. Quest’anno Duino è stata scelta come Città italiana del vino e, quindi, anche a livello regionale è partito un progetto che coinvolge il coordinamento delle Città del Vino del Friuli-Venezia Giulia che vedono 30 soci, di cui 26 Comuni e quattro Pro loco. Tante le iniziative in programma: dall’1 al 15 agosto, per esempio, c’è il calendario condiviso tra i Comuni del Friuli-Venezia Giulia per un’edizione speciale di Calici di Stelle 2022 che toccherà anche Rivignano la Notte di San Lorenzo. Castions di Strada si rianima con la Sagra del cunin che si terrà da sabato 23 aprile al 1° maggio. “In questi due anni di pandemia – spiega il presidente della Pro Loco, Leonardo D’Ambrosio – abbiamo fatto fatica per organizzare qualsiasi cosa. Adesso dovrebbe ripartire tutto senza limitazioni. Per la tradizionale sagra è prevista la degustazione di specialità a base di coniglio e tanta musica. Nell’occasione sarà inaugurata anche la nuova latteria. E ci sara anche il ciclotour, che assembramenti a parte per raggiungere il traguardo, si svolge all’aperto e non dovrebbe creare problemi”