Pronto? Qui è la Protezione Civile di Valvasone Arzene... come sta?

L’emergenza sanitaria che stiamo vivendo si affronta in molti modi e ci sono persone speciali, i volontari di protezione civile, che da febbraio dello scorso anno continuano a dedicare il proprio tempo per aiutare i concittadini e le istituzioni nelle più disparate necessità.



Ora che l’emergenza non è stata ancora superata e che la pandemia sta di nuovo facendo sentire la sua preoccupante recrudescenza, la Protezione civile – attraverso il suo sistema dei volontari – risponde di nuovo “presente”: sul finire dello scorso anno il Vicepresidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, con delega alla Sanità e anche alla Protezione Civile, alla luce delle criticità emerse nella gestione dei tracciamenti dei contagi, ha lanciato la proposta di affiancare ai Dipartimenti di Prevenzione l’opera dei volontari di Protezione Civile.



Da un paio di mesi a Tavagnacco è stato attivato un progetto che, da sperimentale, è diventato una solida realtà e che vede quotidianamente donne e uomini della Protezione Civile impegnati a chiamare i propri concittadini costretti a casa dal contagio da coronavirus o dalle quarantene a esso correlate. Vista la bontà dell’iniziativa e l’apprezzamento registrato da parte della popolazione locale l’Amministrazione regionale ha proposto alle realtà comunali di Protezione Civile di seguire e replicare l’esperienza della cittadina udinese.



Con sabato 27 marzo anche in Friuli Occidentale ci sarà un primo Comune dove i volontari di Protezione Civile si metteranno a disposizione del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda sanitaria per replicare l’esperienza di Tavagnacco. Si tratta del Comune di Valvasone Arzene. I volontari più giovani, molti avvicinatisi alla Protezione Civile in questi mesi di pandemia, hanno valutato in modo approfondito la proposta regionale e, dopo essersi confrontati in video conferenza con uno dei referenti di Tavagnacco, hanno avuto una formazione diretta da parte del Dr. Carlo Bolzonello del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda sanitaria Friuli Occidentale.Lo stesso Dipartimento che fornirà i dati dei soggetti da supportare mediante delle telefonate che seguiranno il primo contatto da parte dell’Azienda sanitaria. In totale sono previste 2 o 3 chiamate integrative tra il terzo e il 14° giorno di quarantena. In questo modo sarà ascoltata direttamente la famiglia o il singolo cittadino per raccogliere eventuali necessità che può andare dal rilascio dell’attestazione di fine quarantena alla consegna a domicilio del pasto o alla raccolta dei rifiuti domestici che non possono essere conferiti con le modalità ordinarie. Ma sarà anche un’occasione per fare due parole in più con persone conosciute visto che i volontari sono dello stesso paese e quindi la confidenza e conoscenza sono tali per cui ci si potrà lasciar andare anche a qualche scambio di vedute sulla vita delle Comunità di Valvasone Arzene.“Il progetto che partirà a Valvasone Arzene – evidenzia il sindaco Markus Maurmair – dimostra, se ce ne fosse ancora bisogno, lo spirito di altruismo e abnegazione che caratterizza uomini e donne appartenenti a questi gruppi di volontari disseminati in tutta la regione, pronti a dare il proprio supporto nei momenti di necessità. La chiamata a domicilio e in quarantena dei soggetti positivi compiuta dai volontari della Protezione civile credo che sia il primo esempio del suo genere in Friuli Occidentale: ciò ci riempie ancora di più d’orgoglio perché se da un lato si va a configurare come un servizio di supporto alla popolazione locale, dall’altro è la conferma dell’impegno di nuovi e vecchi volontari che l’emergenza sta amalgamando lasciandoci in eredità una Squadra di Protezione Civile rinvigorita e piena di buona volontà. A tutti loro un sentito ringraziamento per l’impegno profuso e per ciò che ancora sapranno fare”.Sull’attivazione del servizio è intervenuto anche il Vicepresidente della Regione Riccardo Riccardi sottolineando che “uno degli insegnamenti che Giuseppe Zamberletti ci ha dato è che il sistema non può pensare di organizzarsi solo sulle catastrofi naturali. Perciò se non avessimo avuto una Protezione civile in grado di adattarsi dal punto di vista organizzativo anche ad emergenze diverse, avremo fronteggiato la pandemia con più difficoltà. Quanto oggi viene messo in pratica a Valvasone ne è un fulgido esempio. Al sindaco e ai volontari della locale sede va il ringraziamento dell’amministrazione regionale e il plauso mio personale per aver attivato un servizio che sono certo sarà di grande valore per l’intera collettività”.