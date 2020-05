Proposte senza certezze, futuro incerto per i centri estivi

Se una giornalista durante la conferenza stampa del 26 aprile scorso non avesse posto al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, una domanda sulla scuola, l’argomento non sarebbe stato toccato. I nostri figli, infatti, non rientrano nella fase 2, se non per l’apertura dei parchi, da frequentare, possibilmente da soli. Come se l’educazione e la formazione di bambini e ragazzi non fossero temi importanti. Come se contassero soltanto sanità ed economia. La riapertura delle scuole, l’organizzazione dei centri estivi, degli oratori, di tutte le

attività extrascolastiche che riempiono la vita dei giovani non meritano forse la stessa attenzione? Il problema, seppur importante, anzi fondamentale, non è soltanto quello di dove lasciare i figli quando tutti i genitori potranno tornare al lavoro, in assenza anche del prezioso aiuto dei nonni. Il problema è che ai bambini è stata tolta la possibilità di giocare con i propri amici. E per i più piccoli il contatto, o almeno la vicinanza, è fondamentale. Una videochiamata non basta, anzi dopo un minuto diventa noiosa. Anche gli adolescenti, che in momenti normali vivrebbero attaccati a cellulari e pc, adesso non si accontentano più. Vorrebbero tornare al tempo in cui i genitori mettevano un limite all’uso delle nuove tecnologie. Adesso tutto è permesso, basta rimanere chiusi in casa. Anche i giovani più trasgressivi, però, hanno capito che ne va della loro vita e di quella degli altri, che non si può andare in giro ad abbracciare gli amici, o a baciare il primo amore. Hanno imparato a mantenere la distanza di sicurezza, a indossare la mascherina, a lavarsi le mani. Sono pronti. Magari non tutti, ma la maggior parte sì. Diamogli fiducia.



Ragazzi ingiustamente trascurati

Anche per, i giovani sono “ingiustamente trascurati dalle istituzioni, come se fossero un’appendice. Trascurabile, appunto. Soprattutto nella fase evolutiva, fino ai 18 anni, per i ragazzi è fondamentale la socializzazione, frequentare i coetanei, ma anche i nonni, con i quali instaurano un rapporto simbiotico. Per gli adolescenti, inoltre, la scuola coincide con la vita di relazione. Si stringono legami con gli amici, ma nascono anche i primi amori. E gli ormoni sono in subbuglio. In questo senso, non si devono sottovalutare gli squilibri che si generano”. Per non parlare delle conseguenze di questo isolamento forzato. “I bambini soffrono – spiega lo psicologo – della mancanza di routine, di socializzazione, di disciplina, di rispetto di tutti quei valori che insegna la scuola. E’ riscontrato che in famiglia stanno aumentando i conflitti. Gli adolescenti hanno attacchi di rabbia e soffrono di depressione. Hanno voglia di trasgressione e cercano la fuga. Non dovrebbero passare tanto tempo con gli adulti. Invece sono costretti a farlo. Bisogna studiare un modo diverso, per convivere con il virus”. Per lo psicologo, inoltre, “la cosiddetta fase 2 non può basarsi tutta sulla famiglia. I genitori si sono trasformati in insegnanti precari”. Che non andranno mai in vacanza, visto che non si parla della riaperturadei centri estivi, salvo le proposte di alcuni Comuni e privati basati sul fai da te, o del Ministro alle Pari opportunità e Famiglia, Elena Bonetti, ma neanche di vacanze, impossibili da organizzare in questa fase. “La didattica a distanza – continua Calvani – è stata un fallimento. L’anno scolastico è perso. Se consideriamo che in Italia il 30% delle famiglie non ha un Pc a disposizione, significa che un gran numero di studenti non ha potuto seguire le lezioni on line, né fare i compiti assegnati. Per non parlare che gli insegnanti hanno dovuto utilizzare strumenti fino a questo momento sconosciuti a molti. Il governo di Roma ha messo in piedi 10mila task force, ma nessuna riguarda l’istruzione. Adesso è arrivato il momento di parlar di scuola, di aprire un tavolo con insegnanti, pedagogisti e psicologi con competenze ad hoc, in grado di fare un piano per il futuro, per il prossimo anno scolastico. Se è vero, come molti esperti dicono e come è facile prevedere, che nei prossimi mesi potrebbe esserci una nuova emergenza, nuovi picchi dei contagi, bisognerà essere pronti a richiudere le scuole appena riaperte e fare didattica a distanza. Questa volta, però, senza improvvisazioni e in modo omogeneo per tutti. Ci vorrebbe un tavolo regionale che organizzasse corsi di formazione sulla didattica on line per gli insegnanti, in modo da ripartire preparati”. E fare in modo che ogni ragazzo abbia un pc a disposizione, per non essere tagliato fuori.