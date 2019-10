Prorogata la scadenza del bando per il servizio civile

È prorogata di una settimana la scadenza del bando per la selezione dei volontari di servizio civile universale, I giovani tra i 18 e 28 anni - cittadini italiani, di altri Paesi dell’Unione europea o di Paesi extra Ue purché regolarmente soggiornanti in Italia - hanno quindi tempo fino alle ore 14.00 del 17 ottobre 2019 per presentare la domanda.



La proroga, richiesta da numerosi enti e da alcune Regioni, risponde all’esigenza di concedere qualche giorno in più ai ragazzi che quest’anno, tra le altre cose, si sono confrontati con una procedura completamente nuova rispetto al passato. L’obiettivo è dunque di favorire la massima partecipazione degli interessati.



Si ricorda che la domanda può essere presentata esclusivamente on line, da PC, smartphone o tablet, accedendo alla piattaforma DOL https://domandaonline.serviziocivile.it tramite SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale. Si tratta di una innovazione importante, in linea con la strategia del nostro Paese di accelerare il passaggio all’identità digitale per tutti i cittadini - a partire proprio dai giovani - e con l’impegno dell’amministrazione a rendere più semplici e trasparenti i processi.



Si invitano i giovani a richiedere lo SPID tempestivamente e di non aspettare gli ultimi giorni del bando, come invece è avvenuto ad oggi in molti casi, per essere certi di rispettare i tempi di scadenza.



I candidati non italiani che non possono disporre dello SPID, come sta già avvenendo fin dalla pubblicazione del bando, potranno accedere alla piattaforma attraverso apposite credenziali da richiedere al Dipartimento secondo la procedura riportata nella homepage del sistema DOL. Si fa riferimento, in particolare, ai cittadini di altri Paesi UE, di Svizzera, Islanda, Norvegia e Liechtenstein, e di Paesi extra Unione Europea in attesa di rilascio o di rinnovo di permesso di soggiorno. Allo stesso modo potranno richiedere l’accesso con credenziali i giovani richiedenti asilo o rifugiati o che in virtù di situazioni particolari non riescono a ricevere lo SPID dagli Identity Providers.



Si rammenta che tutte le informazioni utili a partecipare sono pubblicate sul sito dedicato https://scelgoilserviziocivile.gov.it/ e che è disponibile la Guida per la compilazione e la presentazione della Domanda On Line con la piattaforma DOL.



Gli aspiranti operatori volontari dovranno produrre domanda di partecipazione indirizzata direttamente all’ente che realizza il progetto prescelto esclusivamente attraverso la piattaforma DOL raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it



Pagina per candidarsi al progettto del Comune di Codroipo: dove sono a disposizione ben 7 posti nei settori Cultura, Biblioteca, Giovani, Musei

CULTURA IN CAMMINO

https://domandaonline.serviziocivile.it/?CodiceProgetto=R05NZ0377019100799NR06



Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente nella modalità on line sopra descritta.



È possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto ed un’unica sede, da scegliere tra i progetti e riportati nella piattaforma DOL.



PER INFORMAZIONI ed orientamento ai bandi il comune ha messo a disposizione un apposito servizio presso il Servizio Informagiovani: dal lunedì al giovedì dalle 15.00 alle 18.00 mercoledì dalle 09.00 alle 12.30

tel 0432/912409



Tutte le informazioni utili a chi intenda candidarsi, compreso il progetto approvato dall’ufficio nazionale per il servizio civile, il link al sito ufficiale su cui fare domanda ed il bando sono rintracciabili sul sito www.serviziocivileveneto.it (sito dell’Anci Veneto)