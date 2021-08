Prorogato il bando 'Proprio lì, davanti a me'

Visto l’ampio interesse rilevato e i significativi riscontri ricevuti, la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia proroga la possibilità di adesione al bando “Proprio lì, davanti a me”.



Ci sarà tempo fino al 20 settembre 2021 per inoltrare la propria partecipazione, inviando la scheda di adesione debitamente compilata, con allegata la copia del documento d’identità dell’autore/rappresentante del gruppo autoriale, esclusivamente via e-mail all’indirizzo sabap-fvg@beniculturali.it o PEC mbac-sabap-fvg@mailcert.beniculturali.it .



La partecipazione è libera e gratuita. All’iniziativa possono partecipare senza nessuna limitazione autori singoli o in gruppo, enti o associazioni.



Successivamente si avrà tempo di realizzare e spedire entro sabato 20 novembre 2021 un breve video, della durata massima di 4 minuti -comprensivi di titoli di testa e di coda-, che descriva un bene culturale del territorio del Friuli Venezia Giulia, raccontandolo attraverso uno sguardo aperto, attento e sensibile.



Il filmato deve essere mandato in formato .mp4 (oppure tramite link a portali di video on-line), insieme con le liberatorie della privacy di ognuna delle persone presenti nel video stesso.Tutti i video verranno caricati e resi disponibili con accesso libero dal sito web https://www.sabap.fvg.beniculturali.it/I partecipanti riceveranno un’attestazione della loro partecipazione.Una selezione degli elaborati sarà presentata in occasione della Giornata Internazionale dei diritti delle persone con disabilità – 3 dicembre 2021, a Palazzo Clabassi, sede di Udine della Soprintendenza. In questa occasione sarà realizzata, in modalità remota, una rassegna di video e cortometraggi con interviste e presentazioni dei partecipanti, per condividere i risultati ottenuti e i percorsi e le reti di collaborazione attivate.L’evento sarà inserito all’interno della IX Edizione Biennale Arteinsieme – cultura e culture senza barriere – Museo Omero - https://www.museoomero.it/educazione/arteinsieme/Per il bando, i moduli di adesione e di privacy si prega di consultare la pagina del nostro sito web: https://www.sabap.fvg.beniculturali.it/proprio-li-davanti-a-me/ o l’evento dedicato sulla nostra pagina Facebook: https://www.facebook.com/events/372337477645556