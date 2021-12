Prosegue con l’accensione degli alberi il Natale a Monfalcone

L’accensione degli alberi di Natale a Monfalcone prosegue venerdì 10 dicembre: dopo quelli del Rione Aris-San Polo-Anconetta e del Rione Centro, saranno accesi quelli dei Rioni Largo Isonzo-Crociera (alle 17.00), Panzano (alle 17.30), Marina Julia (alle 18.00) e Romana-Solvay (alle 19.00).

Al teatro Comunale di Monfalcone, alle 20.45, per la stagione di musica andrà in scena il concerto “Xyquartet & John De Leo”.



Sabato 11 dicembre, dalle 10.30 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 17.30 in centro città ritornano gli spettacoli itineranti di teatro di strada, a cura della Compagnia del Carro, “UR.CA. Winter Edition”.

Si esibiranno nelle vie del centro di Monfalcone i “Madonnari”, Stefania e i suoi aiutanti faranno conoscere la magia dei gessetti e delle terre colorate, realizzando sulla strada un’incredibile illusione ottica tridimensionale;



“Sagitta”, l’artista multidisciplinare e polistrumentista Paolo Pecis per l’occasione si esibirà nella doppia veste di allegro trampoliere musicista e di elfo burlone; “Lunardis”, la trampoliera vestita di bianco con ali luminose a led, un



personaggio magico e stravagante; “Jean PetitIl”, poliedrico artista, con la sua inseparabile Mongolfiera Clarissa, presenta il suo nuovissimo spettacolo dedicato al mondo dell’infanzia e ispirato alle fiabe più famose; “Mabò band”, trio comico/musicale che offre un cocktail irresistibile di musica, gag e improvvisazioni teatrali.Al Teatro Comunale, alle 18.00, è in programma la commedia comica “La gioia di coltivare rimorsi”, scritta da Claudio Gardenal: uno spettacolo di beneficienza a favore della Croce Rossa Italiana, a cura della compagnia teatrale Oggi, domani e sempre.Domenica 12 dicembre, nuovo appuntamento con gli spettacoli itineranti di teatro di strada, con la presenza anche de “TerJeSter”, ensemble di musica antica, composta da cornamusa, bombarda e percussioni, che dal 2006 partecipa alle principali rievocazioni storiche sia in Italia che all’estero. Percorrerà il centro di Monfalcone esibendosi in concerti itineranti.Alle 18.30 al Teatro Comunale, va in scena lo spettacolo “Mamma Mia!” della Compagnia delle Briciole d’Arte (su prenotazione).Si ricordano infine le iniziative in Biblioteca Comunale e al MuCa – Museo della Cantieristica, con le passeggiate culturali al Villaggio operaio di Panzano e la Gara di aerei (alle 15.00), un laboratorio per bambini dai 6 ai 12 anni (su prenotazione entro sabato, al telefono 0481-494901 e via email info@mucamonfalcone.it).Il libretto completo di tutti gli eventi si può scaricare al link:https://www.comune.monfalcone.go.it/media/files/031012/attachment/Libretto_Natale2021_v5.pdfSulla pagina Facebook “Monfalcone Eventi” per gli aggiornamenti su tutto il programma di Natale.