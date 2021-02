Prosegue il 'viaggio' di Nino Zoncada, da Monfalcone al Mondo

Proseguono le visite guidate alla mostra “Nino Zoncada da Monfalcone al Mondo”, nella sede della Galleria d’Arte Contemporanea di Monfalcone, organizzata dal Comune di Monfalcone, in collaborazione con il Consorzio Culturale del Monfalconese e con il contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.



I curatori della mostra, Giulia Norbedo e Giulio Princic, sono a disposizione del pubblico ogni mercoledì alle ore 11.00, giovedì alle ore 16.00 e venerdì alle ore 16.00. Le visite guidate sono organizzate per un massimo di 12 persone e su prenotazione, telefonando allo 0481 494177 – 371 o via email a galleria.didattica@comune.monfalcone.go.it).



Nei giorni scorsi anche un primo assaggio delle attività didattiche, dedicate ai più piccoli, con l’obiettivo di avvicinarli alla storia del territorio, affinché la consapevolezza del passato sia elemento fondamentale per la costruzione del loro futuro. In programma a breve anche laboratori e altre iniziative per bambini e ragazzi.

Si ricorda, infine, che l’orario di apertura dell’esposizione – nelle due sedi della Galleria d’Arte Contemporanea di Monfalcone e del MuCa – Museo della Cantieristica di Monfalcone – è il seguente: lunedì e venerdì 10.00_18.00, martedì e giovedì 15.00_18.00, mercoledì 10.00_13.00.



La mostra è inoltre visibile online, grazie al tour virtuale in 3D pubblicato sul sito del Comune di Monfalcone.