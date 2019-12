Prosegue il calendario di Natale a San Vito

Festività di Natale all'insegna dello shopping, della musica, dello scambio d'auguri e del cinema di qualità. A San Vito al Tagliamento prosegue con successo Voglia di Natale 2019, la mostra mercato natalizia ad ingresso gratuito allestita nell’antico complesso dell’Ospedale dei Battuti. Le ultime due giornate in cui si potrà fare shopping tra le bancarelle allestite sono sabato 21 e domenica 22 dicembre (dalle 10 alle 19.30). Sarà l'occasione per trovare il regalo di Natale perfetto tra gli oltre cinquanta stand: dalle ghirlande ai biglietti d’auguri, dalle collane artigianali ai foulard di seta e poi cioccolato e regali solidali. Domenica 22 dicembre, durante tutto il giorno in centro storico, si terrà eccezionalmente il mercato settimanale straordinario.

Non solo shopping, ma anche tanta buona musica. Infatti, sabato 21 dicembre si terrà il tradizionale Concerto di Natale a cura della Filarmonica Sanvitese, mentre domenica 22 dicembre alle 16 nel Duomo di San Vito, il Concerto di Natale, con melodie natalizie della tradizione inglese. Esecutori: gruppo Vocale “Città di San Vito” direttore Gioachino Perisan, Quintetto Image Brass, organista Luigino Favot.

E si rinnova anche quest’anno il tradizionale appuntamento con il Premio della Pro San Vito e Sanvitesi nel mondo che saranno consegnati domenica 22 dicembre alle 11 nell’Antico Teatro Arrigoni. Mentre il tradizionale scambio di auguri è organizzato per sabato 21 dicembre alle 17 nella Baita degli alpini, con Somsi San Vito.

Non si ferma neppure la programmazione cinematografica con proposte di qualità e film d’animazione per le famiglie. Il film Storia di un matrimonio”, diretto da Noah Baumbach e interpretato da Scarlett Johansson e Adam Driver, è in calendario per domenica 22 dicembre alle 18 e verrà proietatto in lingua originale sottotitolato in italiano. La famiglia Addams film animato, ovvero il nuovo adattamento delle storie della stramba famiglia Addams verrà proiettato domenica 22 dicembre alle 15. Realizzata in computer grafica e diretto da Conrad Vernon, questa commedia d’animazione seguirà la famiglia Addams, che questa volta dovrà scontrarsi contro un presentatore di reality show sullo sfondo dei preparativi di una grande festa per i loro parenti, in perfetto stile Addams.

Giovedì 26 dicembre alle 15 e domenica 29 dicembre alle 15 arriva a San Vito la pellicola più attesa dell’anno, ovvero Frozen 2 - Il Segreto di Arendelle, sequel dell'amatissimo film di animazione Disney con protagoniste Elsa ed Anna. Sempre giovedì 26 dicembre ma alle 18 e venerdì 27 alle 21, la proiezione di “Cetto c'è, senzadubbiamente”, il terzo film con Antonio Albanese nei panni di Cetto La Qualunque è. Il nuovo film diretto da Giulio Manfredonia, promette grandi risate.

È poi la volta di “Un giorno di pioggia a New York” che verrà proiettato giovedì 26 dicembre alle 21 e sabato 28 dicembre sempre alle 21. Woody Allen torna a Manhattan con questa commedia romantica che racconta la storia di due fidanzati del college, Gatsby e Ashleigh (Timothée Chalamet ed Elle Fanning). La commedia, che è anche un omaggio alla Grande mela, tocca temi come l’insoddisfazione di fronte alle proprie creazioni, la fragilità dell’amore, il conflitto tra i sogni e l’ambizione.

Il film "Cena con delitto" di Rian Johnson tratto da un romanzo di Agatha Christie verrà proiettato domenica 29 dicembre alle 18 e mercoledì 1 gennaio alle 18. Nel film un cast stellare capitanato da Daniel Craig.

Durante la rassegna prezzo intero 6 euro a biglietto, ma sono previste riduzioni per studenti fino a 26 anni, adulti sopra i 65 anni, possessori di Carta giovani Fvg, martedì e Circuito cinema (4 euro). Per informazioni oltre al telefono 0434.875075, attive anche le sezioni digitali su web (www.prosanvito.it) e Facebook (pagina Procinema San Vito).