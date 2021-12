Prosegue il Natale a Monfalcone

Per il Natale monfalconese, al Teatro Comunale di Monfalcone, venerdì 17 dicembre, alle 20.45, va in scena “Round Christmas – Rossana Casale & Jazz Quintett”, uno spettacolo dedicato alle storie raccontate “attorno” al Natale dai grandi autori della musica mondiale del Novecento. Un progetto diverso dai soliti natalizi delle song americane, che vuole andare oltre le luminarie e le vetrine colorate per addentrarsi nelle case e nella vita dell'uomo. Musiche e canzoni di culture musicali diverse accomunate da una stessa anima, quella del blues e del jazz. Un'alternanza di sacro e profano, di malinconia e gioco, di racconti tristi e poetici, ma tutti densi della carica spirituale che il Natale sa ispirare. Con Rossana Casale (voce), Emiliano Begni (pianoforte), Gino Cardamone (chitarra, banjo), Ermanno Dodaro (contrabbasso), Francesco Consaga (sax soprano e flauto). Brani di Tom Waits, Maria Bethânia, Georges Brassens, Gilberto Gil, Édith Piaf, Henri Salvador, Donald Yetter Gardner.



Sabato 18 dicembre, alle 11.00, nella Sala conferenze della Biblioteca comunale, si parla de “L’armonia sulla tavola delle feste” per imparare a preparare la tavola di Natale con Rossella Biasol, con una breve introduzione sulla convivialità e l’uso dei fiori sulla tavola nelle varie epoche seguita da una dimostrazione pratica. Alle 15.30, in piazza della Repubblica, appuntamento dedicato ai bambini e alle loro famiglie con il “Circo di Diana Orfei”: uno spettacolo d’arte varia circense, con clown, giocolieri, giochi di magia e grande illusione.Domenica 19 dicembre, alle 10.00, in piazza della Repubblica, si festeggia il “Christmas Monfalcone Dog Show 2021”: una sfilata degli amici a quattro zampe sotto gli occhi attendi di esperti giudici. Verranno assegnati super premi al miglior cane, al miglior cucciolo (4/9 mesi), al miglior veterano (dagli 8 anni), al miglior meticcio, e al cane con il vestito natalizio più originale. Iscrizioni a partire dalle ore 10.00 nell’area dog show. Costo di iscrizione: €10,00.Dalle 15.00 alle 17.00, in centro città, sono in programma “Spettacoli itineranti di animazione per bambini”: numeri di magia, giocoleria, cabaret, sculture di palloncini, bolle di sapone, truccabimbi e molto altro. A cura di Gaia Eventi. Alle 16.00, al Teatro Comunale di Monfalcone, il Piccolo Coro “Mariele Ventre” dell’Antoniano di Bologna propone un’esibizione del complesso corale infantile tra i più celebri del mondo, che annovera tra le sue esperienze 60 edizioni dello Zecchino d’Oro e incontri con i più importanti protagonisti della scena musicale nazionale e internazionale. Ingresso a pagamento.Lunedì 20 dicembre, alle ore 10.30, al Teatro Comunale di Monfalcone è in programma la cerimonia di premiazione de “Un libro da Consigliare 2021”, il concorso per giovani lettori appassionati, ideato dalla Biblioteca Comunale di Monfalcone e realizzato dal Sistema BiblioGO! all’interno del progetto Leggiamo 0-18 FVG. Ospite speciale: Pierdomenico Baccalario.Martedì 21 dicembre, alle ore 20.45, al Teatro Comunale di Monfalcone il tradizionale “Concerton”, a cura della Banda Civica Città di Monfalcone.Interventi musicali a cura del coro Onde Medie; esibizioni di danza a cura del Club Diamante; rappresentazioni a cura de La Stropula Cantieri Teatrali. Presenta: Franco Ongaro.