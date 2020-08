Prosegue l'Estate a Tavagnacco

Un’altra settimana ricca di proposte interessanti a Tavagnacco, per trascorrere insieme le serate estive. Mercoledì 19 agosto alle ore 21 presso l’area festeggiamenti di Tavagnacco, in via Tolmezzo, si esibirà l’Altermix Quartet, in occasione dell’ultimo concerto previsto dalla rassegna musicale promossa dall’Amministrazione Comunale “Fuoriprogramma”, che ha visto ottimi riscontri nel pubblico presente nei cinque appuntamenti del mercoledì, tra luglio e agosto. Il gruppo musicale è formato da Noela Ontani (voce), Andrea Zampieri (clarinetto e voce), Giovanni Grisan (chitarra) e Federico Pace (percussioni). Prenotazione obbligatoria telefonando dalle ore 16 alle ore 19 allo 0432 1482124 oppure scrivendo a biglietteria@simularte.it.



Venerdì 21 agosto, nell’ambito della rassegna Cinema sotto le Stelle, si terrà la proiezione del film “Predis” di Massimo Garlatti Costa, la storia dell’indipendentismo friulano nel corso del novecento. Tre preti combattenti, Marchetti, Placereani e Bellina, hanno cercato di destare la coscienza del popolo friulano affinchè acquisisse consapevolezza dell’unicità della propria storia, della propria lingua e cultura, ma soprattutto della propria identità. Sarà presente il regista. Anche in questo caso è opportuna la prenotazione, telefonando dal martedì al giovedì al 345 9345004 dalle ore 17 alle 19.



Lunedì 24 agosto alle ore 18.30 presso l’area festeggiamenti di Tavagnacco, appuntamento con “La Patrie sot dal tei”, nell’ambito delle iniziative previste per la presentazione della rivista “La Patrie dal Friûl”. Il mensile è l’unico periodico indipendente di informazione, politica e cultura scritto interamente in lingua friulana. Saranno presenti il direttore Walter Tomada, il presidente dell’associazione culturale “Patrie dal Friûl Andrea Venier e il collaboratore del mensile Diego Navarria. L’evento è organizzato dal Comune di Tavagnacco, Fondazione Bon e Simularte, in collaborazione con La ProLoco di Tavagnacco, il Centro Culturale Settetorri per il terzo millennio, il Circolo Culturale Cavalicco Duemila. Anche in questo caso si può prenotare telefonando dalle 16 alle 19 allo 0432 1482124 oppure scrivendo a biglietteria@simularte.it.