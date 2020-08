Proseguono gli appuntamenti di Monfalcone Estate

Per “Aspettando Geografie” giovedì 27 agosto, alle ore 18.30, in piazzetta Unità d’Italia, presentazione a cura della Biblioteca Monfalcone del libro “Il fiume a bordo. Viaggio sentimentale lungo il Tagliamento e l’Isonzo” (Bottega Errante Edizioni) di Angelo Floramo, Mauro Daltin e Alessandro Venier. Presenta Gian Mario Villalta.



Dalla sorgente del fiume Tagliamento, attraversando tutta la Carnia per arrivare al borgo abbandonato di Portis e poi puntare a sud, toccando il ponte di Braulins, Spilimbergo, San Daniele, Latisana fino ad arrivare alla foce, a Lignano. Tre grandi capitoli che ci portano lungo le sponde del fiume più importante del Friuli. E poi si risale sul furgone Molly e insieme ai tre scrittori partiamo dalla Slovenia, dalla sorgente della Soca, giungiamo a Gorizia, passando per Caporetto e Tolmino. E da lì seguiamo l'acqua dell'Isonzo fino all'Isola della Cona sulle tracce della Grande Guerra. Tre uomini su un vecchio furgone Volkswagen del 1980 sostano nelle osterie, parlano con le persone che abitano il fiume, con i fantasmi che non ci vivono più. Un viaggio sentimentale, lentissimo, per raccontare le geografie, la Grande Storia, ma anche per entrare dentro le vite dei protagonisti attraverso un reportage intimo e ironico.



Per il quinto itinerario per viaggiatori sedentari de “Lo spazio tra le parole”, reading teatrale di autori senza tempo, venerdì 28 agosto, alle ore 21.30, in piazzetta Unità d’Italia, viene proposto “Il Vecchio e il Mare” di Hernest Hemingway, con gli attori attori Luisa Vermiglio e Stefano Paradisi; musicista Giovanni Maier (contrabbasso).Il Vecchio e il Mare è stato scritto nel secondo dopoguerra, quando Hemingway tornò a Cuba per la seconda volta per dedicarsi alla pesca del marlin, il nome con il quale viene chiamato il pesce spada, che poi è proprio il protagonista del racconto. Terminò di scriverlo nel 1952, nel 1953 fu premiato con il Pulitzer e l’anno successivo con il Nobel. E’ un vero capolavoro, una storia semplice e tragica narrata stupendamente.Da questo romanzo, come da altri suoi lavori, è stato tratto un film con protagonista l’attore Spencer Tracy. Hemingway avrebbe voluto la regia di Vittorio De Sica, con un’impostazione molto “indipendente”, in cui l’attore avrebbe dovuto semplicemente leggere alcuni brani del libro.Sabato 29 agosto, nella favolosa cornice del Golfo, avrà luogo La Lucciolata sul mare – Monfalcone Sistiana, una splendida manifestazione a scopo benefico. Unica nel suo genere, poiché le altre lucciolate del progetto sono a carattere podistico, consiste in una fiaccolata con le barche. Il programma prevede: ore 17.15 ritrovo presso il Marina Hannibal di Monfalcone; ore 17.30 presentazione della manifestazione da parte delle Istituzioni e intervento musicale della banda civica; brindisi e imbarco. Ore 18.30 partenza alla volta della Baia di Sistiana, dove alle 20.00 è previsto l’arrivo. I partecipanti sono invitati a munirsi di una qualsiasi fonte luminosa.La CAM Arte Musica torna sul palcoscenico in piazzetta Unità d’Italia sabato 29 agosto con la seconda e ultima serata di “Monfalcone Musica d’Autore”. «In seguito al successo della prima serata riteniamo importate continuare a mettere i nostri allievi nelle condizioni di confrontarsi con i cantautori del nostro Paese – spiega Gabriele Medeot, direttore della scuola CAM Arte Musica -.Sabato sarà una serata molto gradevole in cui la CAM ripercorrerà i vari ambiti di sviluppo musicale, artistico e creativo dei più grandi cantautori italiani».Questa volta i protagonisti indiscussi del concerto saranno gli allievi, che suoneranno e canteranno da soli quasi tutto il tempo nel corso della serata e ripercorreranno altri cantautori italiani. Diodato, Elisa, Rino Gaetano, Max Gazzè, Michele Bravi e Francesca Michelin saranno solo alcuni dei tanti artisti che verranno riproposti e reinterpretati dagli allievi CAM. Amore e introspezione saranno invece i temi affrontati dalle 15 canzoni scelte dalla scuola di musica monfalconese.Domenica 30 agosto, alle ore 21.00, in piazzetta Unità d’Italia, un’allegra combriccola si ritroverà sul palco per raccontare col sorriso la “vita” in una “Serata insolita” di teatro in piazza. I lettori teatrali dell'Associazione Arteatro di Monfalcone diletteranno il pubblico presente con delle letture originali, curiose ed esilaranti. Presenta la serata la vice presidente dell'Associazione Arteatro Sonia Travain.Lunedì 31 agosto, alle 18.30, in piazzetta Unità d’Italia, appuntamento con i “Lunedì della musica”: il Maestro Dimitri Candoni si concentrerà su “Il salotto borghese: la musica nell’età romantica”. Nell’Ottocento la casa borghese ha il suo centro nel salotto, lo spazio dove si svolge la vita sociale e si accolgono gli invitati. È in questo vivace contesto che si incontrano artisti, letterati e si diffonde la musica romantica. Chopin, Liszt, Schumann e Mendelssohn sono gli autori più rilevanti di questo secolo.