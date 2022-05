Proseguono gli appuntamenti per la Festa della Patria del Friuli

Ancora echi della Festa della Patria del Friuli nella Bassa. A Fauglis di Gonars, mercoledì 4 maggio, alle 20.45, è in programma lo spettacolo "Lumiei, sei apostoli per un ponte", di e con Carlo Tolazzi, andrà in scena la storia del ponte sul Lumiei, realizzato nel corso del 1928, non senza tragedie. L'evento è gratuito e rientra nelle "Seradis di Vierte a Gonârs" organizzate dal Comune con la collaborazione delle associazioni Stradalta e Fauglis e dello sportello.



Le due iniziative sono realizzate grazie al finanziamento dell'ARLeF per le attività legate alla Festa della Patria del Friuli.