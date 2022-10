Proseguono i cantieri stradali a Monfalcone

Il Comune di Monfalcone ha previsto, nell'ambito del programma di ripristino e messa in sicurezza delle pavimentazioni stradali, lavori in via Rismondo, via Ponchielli, via Serenissima e via Deseana.

Sono terminate le operazioni al giardino pubblico di via Rismondo, ora riperimetrato con adeguata cordonatura grazie alla quale è stata ricavata una serie di parcheggi a spina su un fronte di circa 35 metri. Completata anche la sistemazione di un tratto di via Ponchielli all'incrocio con viale Verdi che presentava problemi di accumulo di acque meteoriche con una nuova caditoia di scarico; sistemato il secondo tratto di via Serenissima da via Desena verso est.

I lavori sono stati svolti dalla ditta Ghiaie Ponte Rosso per un importo complessivo di 62.713,60 euro. Opere queste che si uniscono alla riqualificazione urbana dell’intera città, a partire da piazza Unità, galleria Rifugio, il museo archeologico, la primaria Sauro e la nuova tribuna di via Boito.