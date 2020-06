Proseguono i laboratori estivi a Casa Zanussi

Al via lunedì 6 luglio a Casa Zanussi, il secondo ciclo di laboratori creativi rivolti a due gruppi classe di bambini delle scuole del primo e secondo ciclo Primario, organizzati dal Centro Iniziative Culturali di Pordenone. Ottemperando a tutte le precauzioni sanitarie previste, due nuove settimane, con la conduzione affidata a Marco Sorzio, atelierista, Marco Tonus, cartoonist e a Lis Aganis- Ecomuseo delle Dolomiti Friulane, per una proposta articolata tra disegno, attività motoria e teatrale, natura e scienza.



Ben distanziati, in sale ampie e sanificate ma anche e soprattutto negli spazi aperti, dall'orto didattico al giardino di via Concordia addobbato dalle sculture in esposizione, i giovani e giovanissimi, , si possono finalmente ritrovare dopo il lungo lockdown dei mesi passati.



Anche per questo secondo ciclo di laboratori – il primo si è concluso nei giorni scorsi – i bambini potranno usufruire del servizio mensa a Casa Zanussi, in postazioni dedicate e perfettamente sicure dal punto di vista sanitario. Info e iscrizioni: cicp@centroculturapordenone.it oppure tel. 0434 553205