Proseguono i cantieri nel quartiere di Torre di Pordenone. Hydrogea SpA è impegnata negli scavi per la realizzazione della nuova fognatura e la sostituzione dell’acquedotto. Interessati dai lavori i tratti di via General Cantore, tra piazza Lozer e via Zara, e via Stradelle da via Ferraris a via Zara.

Durante questa fase delle operazioni, la circolazione sarà deviata e potrebbero registrarsi delle chiusure, previa indicazione puntuale di deviazione sul posto.