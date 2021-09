Proseguono i lavori per la messa in sicurezza della scuola di Cimpello

Proseguono secondo programma i lavori per la messa in sicurezza della scuola primaria di Cimpello.



“L'immobile - dichiara il vicesindaco con delega ai lavori pubblici Roberto Corai - è oggetto di profondi lavori che permetteranno alla comunità di poter disporre di un edificio ristrutturato, rinforzato e con un alto indice di invulnerabilità sismica. Nel 2018 una prima ipotesi preliminare prevedeva un intervento parziale. Con la nostra amministrazione si è voluto, invece, un intervento completo di messa in sicurezza antisismico a copertura di tutto il plesso, a cui abbiamo anche affiancato il rifacimento dei servizi igienici e l’efficientamento energetico già eseguito la scorsa estate. L’investimento complessivo è così passato da € 200.000 a € 655.000 che, grazie a un raffinato lavoro di ricerca di contributi, è stato coperto per € 540.000 con fondi regionali e € 115.000 con risorse del bilancio comunale. I lavori sono partiti lo scorso giugno, subito dopo la chiusura dell’anno scolastico, e dureranno fino ad inizio 2022.



Per l’anno scolastico 2021/22, in accordo con il consiglio di istituto e i genitori, gli alunni saranno temporaneamente ospitati presso la scuola primaria di Fiume Veneto, riservando loro un’ala del plesso e un ingresso dedicato e organizzando un apposito servizio scuolabus.



L’edilizia scolastica e la sicurezza degli alunni sono tra i punti cardine del nostro mandato elettorale, ai quali abbiamo dato massima priorità, anche dal punto di vista finanziario, per arrivare nel più breve tempo possibile a una conformità normativa di tutti gli edifici.”