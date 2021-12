Proseguono le attività del progetto europeo AdTransMedes

Proseguono in presenza e online le attività legate al progetto AdTrans-Medes, finanziato dal programma dell’Unione Europea Erasmus+ come disseminazione dei risultati e scambio di buone prassi sui risultati del precedente progetto Medes, realizzato con successo tra Sacile e Vila-real nel triennio 2015-18.

Nei giorni scorsi si è svolta, infatti, una settimana di training a Novigrad-Cittanova sulle tecniche di mediazione sviluppate dal progetto, che ha come obiettivo quello del contrasto all’abbandono scolastico precoce e di risoluzione di conflitti e problemi relazionali all’interno delle strutture scolastiche ed educative frequentate dai giovani, così come testimoniato dalla rete dei soggetti partecipanti, composto dai Comuni delle città gemellate con Sacile, ovvero Vila-real in Spagna (lead partner e promotore del progetto), La Réole in Francia e Novigrad-Cittanova in Croazia. A fianco delle istituzioni, gli istituti scolastici ed alcune associazioni private, impegnate in campo educativo e sociale: a Sacile la Scuola Media Balliana-Nievo per l’istituto Comprensivo di Sacile e la Cooperativa sociale Itaca; a Vila-real l’istituto superiore IES Miralcamp e l’Associazione El Porc Espí; in Francia il Liceo J. Renou di La Réole e l’Associazione Solid'Avenir, infine in Istria la Talijanska osnovna skola-Scuola elementare italiana Novigrad-Cittanova e la Osnovna skola-Scuola elementare Rivarela.

Questo recente appuntamento ha rappresentato un momento importante per inserire le nuove realtà educative di Francia e Croazia (che non avevano partecipato al precedente progetto) ai contenuti intellettuali e alle tecniche sviluppate dal Medes, già applicate con successo a Sacile e Vila-real.

Ora il prossimo appuntamento in agenda è l’atteso incontro di scambio scolastico, che vedrà impegnati 40 studenti (seguiti dai loro docenti) che arriveranno a Sacile a fine marzo 2022, sotto il coordinamento dell’Istituto Comprensivo, guidato dalla Dirigente Scolastica Armida Muz, e dei docenti referenti della Scuola Media Balliana-Nievo, istituto che insieme all’IES Miralcamp di Vila-real è stato insignito nel 2018 del “Sigillo Medes”, che certifica l’applicazione delle tecniche di mediazione come valore aggiunto al percorso formativo dei propri studenti.

Per il Comune di Sacile l’incontro offrirà l’occasione per sviluppare contemporaneamente un’iniziativa di gemellaggio che, anche grazie ai fondi recentemente assegnati da un bando promosso dall’Aiccre Fvg, permetterà di accogliere le rappresentanze istituzionali delle città gemellate che stanno accompagnando lo svolgimento di questo progetto europeo. In particolare la città spagnola di Vila-real, alla quale sarà riservato un invito speciale, in quanto appunto ente promotore del Medes, che molti frutti sta dando in riva al Livenza, dove si sta allargando anche agli altri Istituti scolastici superiori l’interesse per le metodologie e i risultati di un percorso utile per la formazione non solo degli studenti in classe, ma anche di futuri cittadini consapevoli dell’importanza della mediazione nella società civile.

L’Amministrazione comunale di Sacile, attraverso gli Assessori Ruggero Spagnol (cultura e istruzione) e Alessandro Gasparotto (vicesindaco con delega anche ai gemellaggi) coordinerà insieme al Comitato per i gemellaggi un programma di attività condiviso con l’Istituto Comprensivo e con gli altri partner MEDES. In questo contesto un valore aggiunto sarà costituito anche dalla presenza della delegazione di Sabaudia, con la quale sarà ratificato il patto di amicizia già siglato dai Sindaci Carlo Spagnol e Giada Gervasi lo scorso maggio nella città pontina. Sabaudia infatti guarda con grande interesse alle attività come il MEDES e i percorsi scolastici ad indirizzo musicale (della Scuola Media Ballana-Nievo e del prossimo Liceo musicale), mentre altre iniziative sono sul tavolo, in campo giovanile, sportivo e culturale, anche in relazione all’imminente Centenario della nascita di Pier Paolo Pasolini (2022).