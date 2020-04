Proseguono on line i corsi del Catalogo per lo Sviluppo Rurale

Nonostante l'emergenza coronavirus, i corsi del Catalogo per lo Sviluppo Rurale, realizzati attraverso i fondi dell’intervento 1.1 del PSR della Regione FVG 2014-2020, continuano ad essere attivi, restano totalmente gratuiti e sono disponibili in un’ampia varietà per soddisfare le necessità del mondo agricolo, agroalimentare e forestale regionale.



Fino all'inizio del mese di febbraio 2020, sono stati 2.924 gli allievi formati, 161 i corsi svolti in aula e 157 i coaching individuali. A seguito delle misure di contenimento, i corsi sono stati sospesi e immediatamente ripresi in modalità a distanza, con 10 coaching e 1 corso già avviati, per un totale di 220 ore di attività formativa. Sono 27 coaching e 3 i corsi già programmati, per un totale di 574 ore complessive di attività formativa.



“E' davvero sorprendente e testimonia una straordinaria reattività del settore in questo periodo così difficile – commenta Karen Miniutti, Autorità di Gestione del PSR FVG 2014-2020 – il fatto che siano state le stesse aziende agricole della regione a chiedere di poter completare o fruire della formazione a distanza (FaD). Le limitazioni dovute all’emergenza sanitaria in corso – aggiunge - non ostacolano la possibilità di seguire i corsi teorici del Catalogo Formativo. E' stata potenziata, infatti, l’attività formativa che può essere svolta in modalità e – learning, già richiesta in precedenza dal territorio e che ora si conferma utile ed indispensabile. Un’ulteriore opportunità – conclude - è data dalla possibilità di svolgere anche la parte teorica relativa al coaching in modalità FaD”.



Visionabile sulle pagine del portale, il catalogo formativo è stato recentemente implementato con due titoli risultati dal costante confronto con il territorio: “Sistemi innovativi di agricoltura di precisione” e “Bioeconomia, uno sviluppo sostenibile in agricoltura”.Oltre a questi, è possibile frequentare interessanti attività formative su agricoltura biologica, agricoltura conservativa e altre tecniche di lavorazione. Ampia parte del Catalogo, inoltre, è riservata all’ammodernamento e alla gestione dell’impresa agricola, agrituristica o agroindustriale (tra cui sviluppo multifunzionalità, strategie di internazionalizzazione, e-commerce e social media marketing), al ricambio generazionale, nonché ai corsi che esaminano e spiegano le più svariate tematiche inerenti il settore agroforestale (come risk management, filiera corta e vendita diretta, reti d’impresa, innovazione di processo settore carni, lattiero-caseario, vegetale). Per tutte le informazioni su modalità di iscrizione e di partecipazione è possibile rivolgersi al personale dell’AT Cefap (tel. 0432/821111 – e-mail).