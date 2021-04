Caffè corretto Scienza - Benessere a impatto zero è un progetto di divulgazione scientifica ideato dal Dipartimento Clinico di Scienze mediche, chirurgiche e della salute dell’Università di Trieste, e finanziato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. L’iniziativa, inizialmente programmata in presenza, prevede un ciclo di dieci puntate trasmesse in diretta dall’emittente Telequattro, ogni venerdì dalle ore 18.25 alle 19, e in seguito disponibili per la visione on demand sulla playlist dedicata del canale YouTube dell’Università di Trieste. Il “futuro sostenibile” rappresenta il legame tra gli appuntamenti, che approfondiranno diverse tematiche attraverso gli interventi di scienziati, docenti universitari e rappresentanti del mondo dell’imprenditoria o delle istituzioni, moderati da un giornalista in studio. Momento significativo delle trasmissioni televisive sarà l’interazione con il pubblico, che avrà la possibilità di inviare delle domande che verranno selezionate per essere lette in diretta e commentate dai relatori. Ogni puntata si concluderà con una “Pillola di Scienza”: video racconto che descriverà dieci tra le ricerche e progetti più significativi svolti dall’Università di Trieste. Moderatore della discussione sarà il giornalista Marco Stabile.



Responsabile scientifico dell’iniziativa è Matteo Biasotto, professore associato dell’Università di Trieste, del Dipartimento di scienze mediche, chirurgiche e della salute.Nel corso della settima puntata, dal titolo Prospettive e limiti del lavoro da remoto / Società sostenibile e che andrà in onda domani, venerdì 16 aprile, si parlerà della grande accelerazione che ha avuto l’applicazione dello smart working per garantire il distanziamento sociale necessario al contenimento della pandemia in corso. Le potenzialità e i limiti di questo approccio verranno descritte da Antonella Nonino, imprenditrice nell’azienda Distillerie Nonino, grazie all’esperienza di un’azienda importante che coniuga lavoro da remoto e in presenza. Stefania Garofalo, consulente EURES per la Regione Friuli Venezia Giulia, descriverà la mobilità lavorativa sul territorio europeo durante la pandemia, e le nuove prospettive offerte dall’aumento del lavoro da remoto.Antonella Nonino è nata a Udine, dove si è laureata in Lingue e Letterature Straniere Moderne, dopo aver trascorso alcuni periodi all’estero alla New York University e alla Sorbonne di Parigi. È Consigliere delegato della Nonino Distillatori S.r.l., dove si occupa di Comunicazione Istituzionale, ufficio stampa, mercato estero e del Premio Internazionale Nonino. È membro dell’Advisory Board del Dipartimento di Economia dell’Università Ca’ Foscari di Venezia e consigliere dell’Advisory Board Unicredit Nord-Est.Stefania Garofalo è nata a Pordenone e si è laureata in Scienze Internazionali e Diplomatiche presso l’Università di Trieste. Ha in seguito conseguito un master in Management di progetti europei a Bologna. Dal 2005 collabora all’interno di EURES, la rete di cooperazione europea dei servizi per l’impiego, dove attualmente ricopre il ruolo di Adviser and Training expert presso la Regione Friuli Venezia Giulia.Capofila del progetto è l’Università degli Studi di Trieste in partenariato con Istituto Italiano di Cultura di Praga, Comune di Pordenone, Comune di Sacile, Fondazione Clément Fillietroz-ONLUS, Immaginario Scientifico, e Associazione E. N. Rogers.Gli incontri verranno trasmessi in diretta sull’emittente Telequattro (Friuli Venezia Giulia - canale DT 10 e Regione del Veneto - canale DT 610) e in streaming all’indirizzo telequattro.medianordest.it/live/. Tutte le puntate saranno in seguito disponibili per la visione on demand sulla playlist dedicata del canale YouTube dell’Università di Trieste bit.ly/3bFFKzQ.Per i dettagli degli appuntamenti consultare il programma all’indirizzo www.units.it/CCS2021/Programma degli eventi Caffè Corretto Scienza: https://www.units.it/sites/default/files/media/documenti/notizie/flyer_caffe_corretto_scienza_2021.pdf