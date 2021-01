Protesta silenziosa, a Udine, per chiedere la riapertura dei teatri

Manifestazione, questa mattina, in via Lionello, fuori da Palazzo D'Aronco, a Udine, per chiedere la riapertura dei teatri.

Il settore, anche in Fvg, è in grave difficoltà a causa delle limitazioni imposte dalle norme anticovid e dalle chiusure delle strutture.

Questa mattina, con mascherine e cartelli, diversi componenti del mondo dello spettacolo friulano sono scesi in piazza con una protesta silenziosa, come già accaduto il 24 dicembre scorso, chiedendo di poter riaprire i teatri e lavorare, dando così respiro al settore degli spettacoli.