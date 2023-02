Protezione civile, a Casarsa oltre mille ore per la comunità

Più di mille ore a servizio della comunità, tra interventi d'emergenza, manutenzioni e formazione: questo il bilancio del 2022 appena concluso per i 19 volontari tra donne e uomini del gruppo comunale della Protezione civile di Casarsa della Delizia.

Un impegno che li ha visti in prima linea sia nel supporto alla campagna di vaccinazione contro il Covid-19 che nell'accoglienza dei profughi dall'Ucraina, nella crisi idrica della scorsa estate e nel trasporto del sangue da cordone ombelicale, solo per citare alcuni degli interventi realizzati. E nel 2023 appena iniziato i volontari casarsesi si sono già messi all'opera nel supporto ai giochi giovanili Eyof invernali appena disputatisi in Friuli Venezia Giulia.

"Il tutto - spiega il coordinatore comunale Sandro D'Odorico - seguendo il coordinamento della nostra centrale regionale della Protezione civile, rispondendo anche a richieste meno d'emergenza ma ugualmente importanti come le dimostrazioni pratiche sulle attività di protezione civile rivolto agli studenti delle scuole superiori a Pordenone o la disponibilità di un volontario per i turni dell'elisoccorso notturno. Tutte iniziative alle quali abbiamo risposto con grande impegno, felici di dare il nostro contributo per la tutela della comunità e del territorio. Le nostre porte sono sempre aperte per chi volesse entrare nel nostro gruppo”.

Anche nel corso delle consultazioni elettorali i volontari sono stati impegnati garantendo il voto a domicilio delle persone in quarantena per il Covid-19, senza dimenticare il supporto nel trasporto di materiali presso il ricovero Francescutto (Forni di Sopra) del gruppo Amici della montagna San Giovanni e la partecipazione alla giornata nazionale della Colletta alimentare. Per quanto riguarda la formazione, i volontari casarsesi hanno partecipato a corsi di radiocomunicazione, utilizzo motopompe, elicooperazione, utilizzo di defibrillatori e montaggio tende.

“Tutte attività - hanno commentato il sindaco Claudio Colussi e l’assessore alla Protezione civile Samuele Mastracco - che testimoniano la grande generosità dei nostri volontari, i quali hanno dedicato le loro ore libere, anche sottraendolo al tempo da passare con i propri cari, per il bene di tutta la nostra comunità e non solo, visto il loro impegno anche in progetti dal respiro regionale. Siamo orgogliosi di loro, consci che sulla loro disponibilità in caso di bisogno si può sempre contare”.